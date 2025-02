Champions League: FC Bayern zieht ins Achtelfinale ein

In den Playoffs der Champions League hat sich der FC Bayern den Einzug ins Achtelfinale gesichert. FC Bayern und Celtic Glasgow trennten sich im Rückspiel am Dienstagabend mit 1:1 unentschieden. Nach Hin- und Rückrunde stand es damit 3:2.

Die Bayern machten von Beginn an viel Druck und erspielten sich deutlich mehr Spielanteile. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde Celtic stärker. Während die ersten Großchancen noch ungenutzt blieben, brachte Nicolas Kühn die Schotten in der 63. Minute in Führung. Damit war der Vorsprung der Bayern aus der Hinrunde ausgeglichen. Alphonso Davies rettete die Bayern schließlich mit einem Treffer in der 94. Minute vor der Verlängerung.

