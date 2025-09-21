3. Liga: "Das ist giftig"- Osnabrück verschärft Aue-Krise, Essen demontiert Rostock in Unterzahl

Hansa Rostock fährt in der englischen Woche der 3. Liga eine Achterbahn der Gefühle: Nach dem furiosen Erfolg gegen 1860 München muss die Kogge mit einem 0:3 in Essen einen enormen Rückschritt verkraften. "Fußball ist ein Fehlerspiel. Diese Fehlerketten, die wir uns geleistet haben, das reicht nicht, wenn du in Essen gewinnen willst", analysiert Trainer Daniel Brinkmann. Auch eine Halbzeit lang in Überzahl will kein Treffer gelingen, wie Hansa-Kapitän Franz Panne gesteht: "Wir hätten noch 2 Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen."

Essens Trainer Uwe Koschinat über den 1. Heimsieg: "Was die Mannschaft gespielt hat, war lehrbuchreif, wenn es darum geht, gut organisiert zu stehen und sehr schnell nach vorne umzuschalten. Die Rote Karte hat dann nochmal alles verändert und wir mussten am Ende der englischen Woche nochmal richtig leiden."

Leiden müssen auch der FC Erzgebirge Aue und Trainer Jens Härtel, die in Osnabrück stark mitspielen, sich aber nach einem Gegentor per Elfmeter und einer Roten Karte mit 1:3 geschlagen geben müssen. "Wir sind zwar zurückgekommen und haben sogar die Chance auf den Ausgleich, das wäre mehr als hochverdient gewesen. Man sieht, was die Mannschaft für ein Potenzial hat. Aber wir müssen killen. Dann kriegst du im Moment auch noch kuriose Tore, das ist giftig", so der frustrierte Härtel. Als Trainer der schwächsten Mannschaft im Kalenderjahr wackelt Härtel: "Mir macht es Spaß, ich gebe Gas. Aber wenn du 4 Niederlagen am Stück hast und auf einem Abstiegsplatz stehst, was niemand erwartet hat, dann ist es klar, dass über den Trainer diskutiert wird. Das ist völlig legitim und gehört zum Geschäft dazu." Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich dazu vielsagend: "Jens kennt das Geschäft. Wenn wir keine Ergebnisse holen, wird alles umgedreht. Es liegen ein paar Fakten auf der Hand, die nicht wegzudiskutieren sind, aber auch subjektive Wahrnehmungen zu den Ergebnissen und der Art und Weise. Wir werden alles ergebnisoffen diskutieren."

Eine ernüchternde englische Woche hat auch Waldhof Mannheim hinter sich. Beim 2:3 in Aachen setzt es die 3. Niederlage in Folge für Trainer Luc Holtz: "Wir haben am Mittwoch nach 93 Minuten das Spiel verloren, heute war es fast das gleiche Szenario. Es ist sehr schwer zu akzeptieren und auch schwierig für die Moral." Benedetto Muzzicato feiert dagegen seinen 1. Heimsieg als Trainer in Aachen, will aber in Zukunft mehr: "Ich bin mit 7 Punkten aus 7 Spielen nicht einverstanden und will den Weg konsequent weitergehen. Am Ende werden wir mit dieser Art des Spiels genügend Punkte holen. Dann können wir mit dem 1. Jahr unter meiner Führung zufrieden sein. Nächstes Jahr ist definitiv mehr drin."

Knoten geplatzt! Essen feiert den ersten Heimsieg der Saison und klopft oben an. Für Hansa Rostock ist es nach dem furiosen Erfolg gegen 1860 München ein enormer Rückschritt.

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Ich hatte in den ersten Minuten das Gefühl, es ist ein ständiger Kampf um zweite Bälle, war sehr unruhig, sehr körperlich. Dann haben wir mit der Führung den Weg in dieses Spiel gefunden. Was die Mannschaft danach gespielt hat, war lehrbuchreif, wenn es darum geht, gut organisiert zu stehen und sehr schnell nach vorne umzuschalten. Das war sehr, sehr stark. Die Rote Karte hat dann nochmal alles verändert und wir mussten am Ende der englischen Woche nochmal richtig leiden." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnpXYnhQRXZub2x4bjlkODVIcW1LSkI3SnVxdWhKMnhsQXM3MjBYSUorbz0=

Franz Panne, Kapitän FC Hansa Rostock: "Zu viele Fehler in der 1. Halbzeit. Wenn du so verteidigst bei 3 Toren, dann ist es schwer an der Hafenstraße zu gewinnen. Und wenn du in der 2. Halbzeit 50 Flanken schlägst und kein Kopfball-Duell gewinnst, ich weiß nicht, ob der Torhüter abgesehen vom Elfmeter einen halten musste, dann ist es schwierig ein Spiel noch zu drehen. Wir haben das Spiel in den ersten 30 Minuten verloren. Wie leicht willst du es dem Gegner machen? Ich glaube nicht, dass Rot-Weiss Essen groß daher gespielt hat, aber wenn du solche Fehler machst, dann kannst du hier nicht gewinnen. Das ist 3. Liga, da brauchst du immer diese 100 Prozent und die haben wir nicht auf den Platz gekriegt. Wir hätten noch 2 Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V3VkZWNjaHR3akFIZDIzbTNaVVlaL1NVQW9DWm10NmxtTkMxVnNSRmlTWT0=

Daniel Brinkmann, Trainer FC Hansa Rostock: "Fußball ist ein Fehlerspiel. Der große Unterschied zum Mittwoch liegt in erster Linie an den Fehlern. Die Möglichkeiten zum Torerfolg zu kommen hätten wir mehrfach gehabt, ob es ein indirekter Freistoß war, ob es ein Elfmeter war. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Mannschaft in der 2. Halbzeit alles probiert hat. Nichtsdestotrotz werden wir an den Ergebnissen gemessen. Diese Fehlerketten, die wir uns geleistet haben, das reicht nicht, wenn du in Essen gewinnen willst." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V20xNUk0a0pqMnNVdENjVWJQdmU0bXBubU5oRThFMTIzMkUzVXRud0V2Yz0=

Aue ist das erste Team, dem in dieser Saison ein Tor an der Bremer Brücke gelingt. Dennoch verlieren die Veilchen wie schon bei der 1:2-Derby-Niederlage in Cottbus durch ein Gegentor per Elfmeter. Nachdem Verteidiger Ryan Malone in der 90. Minute die Rote Karte sieht, sorgt Osnabrück in Überzahl für die Entscheidung. Für Trainer Jens Härtel spitzt sich die Krise nach 4 Niederlagen in Serie und mit nur 4 Punkten auf dem Konto zu. Osnabrück ist dagegen im 5. Spiel in Folge ungeschlagen.

Ratlose Gesichter und Diskussionen mit dem Schiedsrichter: Nach dem Abpfiff sind die Auer Spieler und Trainer Jens Härtel nach der 4. Pleite in Folge niedergeschlagen. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NkEwZm8wc2ZEZENJOWt5VDI0M1Z0UmsrcWN0eE5NRlQwNjZGbU9zemNEMD0=

Osnabrücks Trainer Timo Schultz darüber, dass er seine Spieler direkt nach dem Abpfiff zunächst in der Kabine versammelt hat: "Ich hatte nur kurz was anzusagen für die Jungs. Wir haben die englische Woche gut durchgezogen, auch wenn das heute sicherlich nicht unsere beste Leistung war. Das wollte ich in Ruhe machen."

... über schwache Phasen im Spiel und die Tore im richtigen Moment: "In der 1. Halbzeit habe ich zu unserem Co-Trainer gesagt: Vielleicht würde uns ein Gegentor sogar helfen, ohne dass ich eins haben möchte. Wir sind gar nicht drin gewesen und haben nicht die Emotion und Griffigkeit auf den Platz gebracht. Die Jungs hatten irgendwie Angst, etwas zu verlieren und haben trotzdem gewonnen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir so schlecht waren oder vielleicht auch Aue so gut. Das kann auch sein."

... über die Unentschieden gegen Essen und Rostock und den Sieg gegen Aue in der englischen Woche: "Es waren 3 anstrengende Spiele für uns, gegen 2 Top-Gegner. Wenn man ehrlich ist, war die beste der 3 Mannschaften Aue. Ich bin unfassbar froh, dass wir 3 Punkte hier behalten konnten, auch wenn ich mir das Spiel selbst anders vorgestellt habe." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UHhreWxja2cyUXMyYXllNGxPUGVwMFFXcGp2YTl1c21qdFArdlFJNGpoST0=

Jens Härtel, Trainer Aue: "Wir haben so einen Aufwand betrieben und so ein gutes Spiel gemacht. Wir müssen uns in der 1. Halbzeit belohnen mit mindestens 2 Toren. Dann wird es ein ganz anderes Spiel. Dann kriegst du kurz nach der Pause so ein Drecks-Standardtor und dann noch einen Elfmeter. Es ist jede Woche dasselbe: In Cottbus gab es einen Elfmeter, der nicht richtig klar ist, jetzt wieder. Wir haben trotzdem wahrscheinlich wieder 2, 3 Fehler zu viel gemacht. Wir sind zwar zurückgekommen und haben sogar die Chance auf den Ausgleich, das wäre mehr als hochverdient gewesen. Aber am Ende stehen wir mit 0 Punkten da und haben 4 Niederlagen am Stück. Das kann man nicht wegdiskutieren. Trotzdem war die Leistung und wie die Mannschaft aufgetreten ist, richtig gut. Da kann man überhaupt nicht meckern, darauf kann ich auch stolz sein, aber die Ergebnisse fehlen."

... darüber, dass man immer wieder stark spielt, aber keine Punkte sammelt: "Es ist frustrierend. Es ist schwierig, sich nach dem Nackenschlag in Cottbus auch hier wieder aufzustellen und so eine Leistung rauszuhauen. Da sieht man, was die Mannschaft für ein Potenzial hat. Aber wir müssen killen. Wir müssen Osnabrück killen, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben ein Tor gemacht, aber du musst halt 3 oder 4 machen. Das fällt uns auf die Füße. Dann kriegst du im Moment auch noch kuriose Tore, das ist giftig. Ich kann der Mannschaft von der Art und Weise aber überhaupt keinen Vorwurf machen."

... ob die Vereinsführung ihn weiter im Amt lässt: "Das kann ich ja nicht beantworten. Mir macht es Spaß, ich gebe Gas. Aber wenn du 4 Niederlagen am Stück hast und auf einem Abstiegsplatz stehst, was niemand erwartet hat, dann ist es klar, dass über den Trainer diskutiert wird. Das ist völlig legitim und gehört zum Geschäft dazu. (...) Ich spekuliere überhaupt nicht. Mehr als den Job machen, kann ich nicht. Am Ende müssen es auch die Jungs auf dem Feld lösen. Wir können ihnen ein paar Sachen mitgeben, um ihnen zu helfen, aber am Ende müssen sie die Bälle hinter die Linie drücken." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3d4WUlxdmtJemRkVW5jcWJWQkdJVXg3a0pVcU1rV25rWkNoZkJJakFadz0=

Matthias Heidrich, Geschäftsführer Sport Aue: "Es ist schon schwer, wieder mal. Ich will nicht die ewige Leier anstimmen, aber es war schon ein ordentliches Auswärtsspiel. Den Elfmeter habe ich nicht noch einmal gesehen, aber es ist bitter, dass du innerhalb von 4 Tagen solche Dinger hingelegt bekommst, die dich auf eine Straße bringen. Wir haben trotzdem super Fußball gespielt. Aber es hört sich alles wie immer an. Wenn wir keine Tore machen, müssen wir über weitere Themen gar nicht sprechen. Da sollten wir erstmal bei uns hinschauen, das gilt es zu analysieren. Am Ende waren Chancen da, die wir nicht genutzt haben, deswegen verlieren wir zurecht."

... über den Handelfmeter, der zum 2:0 für Osnabrück geführt hat: "Jannic Ehlers läuft mit dem Rücken zum Gegenspieler hin. Er dreht sich weg und sieht gar nichts. Das ist echt schlecht, das muss ich einfach sagen. Du gibst damit eine Richtung vor. Das ist zu billig."

... über die Krise zum Saisonstart unter Trainer Jens Härtel: "Natürlich wird es durch die Ergebnisse nicht angenehmer und wir müssen Fragen beantworten. Die wichtigsten Fragen müssen wir aber der Mannschaft stellen. Die werden auch gestellt. Es war ein guter Auftritt, der wieder nicht gereicht hat, weil wir den einen Fehler zu viel machen. (...) Die Statistik ist klar. Jens kennt das Geschäft. Wenn wir keine Ergebnisse holen, wird alles umgedreht. Dazu gehört alles dazu. Es liegen ein paar Fakten auf der Hand, die nicht wegzudiskutieren sind, aber auch subjektive Wahrnehmungen zu den Ergebnissen und der Art und Weise. Die gilt es übereinander zu legen. Wir werden alles ergebnisoffen diskutieren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WGU2N2tmMkNzazVOS1RRU0IyNk42bUVwcWVxWE1WMi9jM09XMGJIZWRJTT0=

Während beide Teams zuvor in 3 von 6 Spielen Platzverweise kassierten und damit den Ligahöchstwert aufweisen, kommen sie im direkten Duell ohne Rote Karten aus. Im 2. Durchgang ist es zunächst der Waldhof, der einen Rückstand dreht, ehe Alemannia in der Schlussphase zurückkommt und durch Lars Gindorf in der Nachspielzeit den Lucky Punch setzt. Nach 2 Niederlagen feiert Aachen wieder einen Sieg, für Mannheim ist es die 3. Niederlage der englischen Woche.

Benedetto Muzzicato über den 1. Heimsieg als Trainer in Aachen: "Ich freue mich über den 1. Sieg, aber ich bin zu ehrgeizig, als dass ich mich an einem Sieg festhalte. Ich freue mich am meisten für die Mannschaft und die Fans und dann komme irgendwann ich. Ich freue mich über den 1. Dreier zu Hause, aber ich will mehr. (...) Ich bin mit 7 Punkten aus 7 Spielen nicht einverstanden und will den Weg konsequent weitergehen. Am Ende werden wir mit dieser Art des Spiels genügend Punkte holen. Dann können wir mit dem 1. Jahr unter meiner Führung zufrieden sein Nächstes Jahr ist definitiv mehr drin."

... über eine Chance von Mannheim, die nicht als Tor zählte, obwohl der Ball vermeintlich über der Torlinie war: "Ich hätte gesagt, dass er drin ist. Am Ende ist der Linienrichter dafür da, es gibt bei uns keinen VAR. Dann ist es ausgleichende Gerechtigkeit, denn Alemannia hat jeden Grund, sich in den ersten Spielen zu beschweren. Viele Dinge sind gegen uns gepfiffen worden und dann ist es im Fußball so, dass du das Glück irgendwann auf deiner Seite hast." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Vk02UkVoY3d4Yk45Q1F0c0FSYk5tbFJFcVA3MVhZUWRZVUlyL0MyTUFMYz0=

Lars Gindorf, Aachener Siegtorschütze zum 3:2 in der Nachspielzeit, über 5 Tore in 4 Spielen: "Es ist ein super Einstand, aber in erster Linie war der Heimsieg extrem wichtig für uns und die Fans. Das gibt uns extrem Aufschwung für die nächsten Spiele. Ich bin überglücklich, dass ich mit meinem Tor dazu beisteuern konnte." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TTArYXFOR0NoeWdWd0ljQVI1U2EwSXJ6cVdXaHZxMTdEeXFCaWdBNnpKTT0=

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport Aachen, in der Halbzeit über den durchwachsenen Saisonstart: "Wir sind alle sehr spät zusammengekommen. Viele Transfers konnten wir erst ganz zum Schluss realisieren. Wir haben über die ganze Vorbereitung immer nur 12, 13, 14 Mann zum Trainieren gehabt. Es ist für den Trainer total schwierig, seine Idee einzustudieren. Wir haben aktuell sehr viele verletzte Spieler, gerade im hinteren Bereich. Das merkt man. Du bist nur erfolgreich, wenn du eine gute Defensive hast. Da haben wir aufgrund von Verletzungen und Nicht-Eingespieltheit ein paar Probleme gehabt."

... ob man auf der Innenverteidiger-Position, insbesondere vor dem Hintergrund des Ausfalls von Mika Hanraths, hätte nachlegen sollen: "Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich bin relativ spät dazugekommen, Anfang August. Natürlich haben wir was versucht. Wir waren an einem dran, der schon mal hier war, das hat aber leider nicht funktioniert. Aber klar, da brauchen wir nicht nur Quantität, sondern auch Qualität. Da gucken wir weiter." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cjZPbityeGhTU2VhSFN2cVVudzM5QlBib2U3TXV5K1M5SXp6NG5FOWJjaz0=

Luc Holtz, Trainer Mannheim, über seine Gefühlslage nach 3 Niederlagen in Serie: "Es ist einfach nur Enttäuschung. Wir machen das 3:1, mir wurde gesagt, der Ball sei hinter der Linie gewesen. Ich kann es nicht bestätigen, aber wenn es so ist, dann ist es natürlich hart. Es ist schwierig. Wir haben am Mittwoch nach 93 Minuten das Spiel verloren, heute war es fast das gleiche Szenario. Es ist sehr schwer zu akzeptieren und auch schwierig für die Moral. Aber wir müssen wieder aufstehen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFU5T2RRMnZmTHd0QmJxTnFoUDh3bC9nUEQzbDVmSmRaVlg2U0NuQkpHND0=

Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport Mannheim, vor dem Spiel über 3 Mannheimer Platzverweise nach 6 Spieltagen: "Die Linie sollte ein bisschen lockerer gelassen werden und es sollten nicht so schnell die Karten gezückt werden. Man wünscht sich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Dann kann man auch des Öfteren mal 11-gegen-11 fertig spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WTV2TGUvQ1JWVU11VStqcC95SHkweUlOZ1RQZ1hhZGV0MzR5clZFTUxDYz0=

Ein weiterer Punkt nach vorne für Ingolstadt und Sabrina Wittmann. Durch das torlose Unentschieden gegen Wiesbaden sind die Schanzer nun die Remis-Könige der 3.Liga. Erstmals in dieser Saison bleibt man zudem ohne Gegentor.

Marcel Costly, FC Ingolstadt 04: "1.Spiel zu Null, das ist das Positive. Den Punkt nehmen wir mit, obwohl mehr drin war, wir hatten mehr vom Spiel. Englische Woche, man hat gesehen, dass die Körner am Ende ein bisschen gefehlt haben. Wir haben ganz andere Phasen gehabt, die wir überstanden haben. Die haben wir besprochen und der Weg geht jetzt so weiter." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVY2RTQwN2R6bDB4a0lWVnNQL3NseUlYbDByeTFER0hmamIzRXhZU0Uwaz0=

Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Wir sind mit dem Bus zum Stadion gefahren und da habe ich den Jungs mitgeteilt, dass Fatih Kaya Papa geworden ist und wir holen für ihn die 3 Punkte. Die Jungs sind durchgedreht, haben geklatscht. Das sind ganz feine Jungs. Warum es am Ende nicht geklappt hat? Wir hatten mehr Spielanteile und Ballbesitz, aber der Lucky Punch hat gefehlt, die letzten paar Zentimeter. Ein verdientes Unentschieden. Ich bin kein Freund von Unentschieden, es ist so, dass man 3 Punkte brauch, um wirklich oben dranzubleiben. Aber man darf die Rahmenbedingungen nicht vernachlässigen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qk4zOEdOdTVHQjZkakM5eGRjTzgzYkwwVGtwZWtMQmFpcjY1dVJKckk4UT0=

Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer FC Ingolstadt 04: "Natürlich hatten wir einen schwierigen Saisonstart. Gott sei Dank haben wir am Mittwoch gewonnen. Man sieht, dass es jetzt ein wenig ruhiger ist, aber natürlich haben sich die Jungs auch Gedanken gemacht. Wir haben viel mit ihnen gesprochen. Wir spielen besser als wir dastehen, aber es hat auch einen Grund, wenn man Spiele nicht gewinnt."

... über die langfristige Zielsetzung mit dem FC Ingolstadt: "Man kann viel reden, aber natürlich muss die Substanz auch da sein. Wir haben 45 Tore abgegeben und um die 20 Assists. Das muss man erstmal ersetzen. Wir haben viele junge Spieler im Rahmen einiger Führungsspieler. Wir wissen, dass wir junge Spieler entwickeln müssen. Das ist ein großes Thema bei uns, Nachwuchsspieler in die 1.Mannschaft zu bekommen. Wir achten auf einen guten Weg, den haben wir uns bisher besser vorgestellt. Wir haben uns ein paar Punkte mehr vorgestellt. Wir haben einen Riesenumbruch gehabt und versuchen das zu handeln. In vielen Phasen läuft das schon ganz gut, in manchen Phasen sind wir noch nicht so weit. Natürlich muss man auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen sehen. Die sind künftig nicht viel besser anzusehen als dieses Jahr, eher in die andere Richtung. Von daher müssen wir schauen, dass wir unseren Verein mit den Mitteln, die wir haben, so aufstellen, dass wir ein Nullergebnis haben. Das haben wir in den letzten Jahren nicht hinbekommen, natürlich auch mit dem Ziel aufzusteigen. Da bist du auch in einem Rattenrennen dabei mit den anderen Klubs, die über ihren Verhältnissen investieren. Jetzt müssen wir auf die Bremse drücken, das haben wir gemacht, wir haben einen klaren Kurs. Wir haben den Kurswechsel vollzogen, wollen junge Spieler ausbilden, aber natürlich sind wir ambitioniert und wettbewerbsfähig." ... über Sabrina Wittmann: "Sie spielt eine große Rolle, sie hat es ermöglicht, dass wir viele junge Spieler haben. Das ist unsere Mission. Sie Situation ist nach wie schwierig, ist doch klar. Natürlich haben wir unseren Anspruch, auch wenn wir nicht formulieren, dass wir aufsteigen wollen. Natürlich sind davon überzeugt, dass wir besser spielen können als wir das letztes Jahr getan haben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2QwUmRuV2pxczJaek55R3V2dTJtZ3V6WlJDRjNNMTRKVVpTaHduZURBOD0=

Der VfB Stuttgart II feiert den 2.Sieg in Folge und steht nun mit 11 Punkten nach 7 Spielen im Mittelfeld der Tabelle. Für die Viktoria ist es ein kleiner Dämpfer nach zuletzt 3 Siegen in Folge.

Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II : "Am meisten hat mir gefallen, dass wir es geschafft haben uns aufs Verteidigen zu konzentrieren. Dass man sehr kompakt verteidigt hat und gute Balleroberungen hatte. Hinten raus wurde es nochmal wild mit dem Anschlusstreffer, aber auch wir hatten unsere Aktionen. Das fand ich eigentlich am coolsten, dass wir top verteidigt haben. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Wir hatten viele Wechsel, trotzdem hatten wir eine gute Dynamik drin und eine starke Gruppe. Darauf bin ich stolz und das ist ein guter Weg." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vk9Xd25WNHlCZmRIU1VJdFlrUXpXQmZPcEJpdlVWZTZUWThBOFc5OUw1bz0=

Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Wir haben bis zum Schluss Druck gemacht. Wir waren in sehr vielen Phasen im Spiel sehr dominant und deswegen auch nah dran etwas mitzunehmen. Wir wollen jede Woche so nah wie möglich an unsere 100 Prozent gehen und wenn man am Ende der englischen Woche bei den Witterungsbedingungen, auch mit den vielen Wechseln, so eine Leistung auf den Platz bringt, dann kann man nur stolz sein. Wir hätten gerne mehr mitgenommen, am Ende hat uns 1 Tor gefehlt. Ich bin maximal stolz, was wir für eine Breite im Kader haben. Die Jungs, die reinkommen bringen unfassbare Energie. Bei einem sehr schwierigen Rückstand kommen wir zurück, machen den Anschlusstreffer, ich sehe keine Köpfe hängen. Ich habe nur Intensität gesehen, das freut mich maximal. Bin extrem zufrieden mit der Haltung, die wir an den Tag legen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cTI4TEc5OG5CMWJldFJtNkdVRGZtSTdsQWFOVXVkZW85NEs5ZE5BdFpSRT0=

