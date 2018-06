Fußball-WM: England nach Kantersieg gegen Panama im Achtelfinale

Bei der Fußball-WM in Russland hat England 6:1 gegen Panama gewonnen und sich damit ein Ticket für das Achtelfinale gesichert.

Den ersten Treffer erzielte John Stones in der achten Minute. In der 22. Minute verwandelte Harry Kane einen Foulelfmeter. Mit Toren von Jesse Lingard (36. Minute) und Stones (40. Minute) machte England die Partie zu einer eindeutigen Angelegenheit. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Kane zudem einen weiteren Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Engländer etwas Tempo aus der Partie. Dennoch traf Kane in der 62. Minute erneut. Es war bereits der fünfte Turniertreffer des Torjägers. Das erste WM-Tor Panamas durch Felipe Baloy in der 78. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.



Auch Belgien ist durch den Sieg Englands sicher im Achtelfinale.



Am letzten Spieltag der Vorrunde entscheiden beide Teams im Duell gegeneinander, wer als Erster und wer als Zweiter der Gruppe G weiterkommt. Tunesien und Panama sind dagegen sicher nach der Vorrunde ausgeschieden. Beide haben nach zwei Spielen noch keinen Punkt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur