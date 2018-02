DFB-Pokal-Auslosung: Bayern im Halbfinale gegen Leverkusen

Im Halbfinale des DFB-Pokals spielen die Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen, wobei die Werkself Heimrecht hat. Das zweite Halbfinale bestreiten FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt in Gelsenkirchen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Loskugeln wurden von Andreas Köpke, dem Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, gezogen. Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die Halbfinals werden am 17. und 18. April ausgetragen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

