Haseloff verlangt mehr Wertschätzung für RB Leipzig

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verlangt mehr Wertschätzung der Westdeutschen für den Fußballverein RB Leipzig. "Wir im Osten sind froh, dass wir RB Leipzig haben", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit" (Ost-Ausgabe).

Haseloff weiter: "Belehrungen aus dem Westen" in der Frage, was echte Fußballkultur sei, seien "genau das, womit man im Osten bestimmt nicht punktet". Im Osten sei es sehr viel schwieriger für Fußballvereine, sich finanziell zu behaupten. "Ich bin Anhänger von RB, so ein Spitzenclub ist gut fürs ostdeutsche Selbstbewusstsein", sagte der Ministerpräsident. Aktuell stehen die Sachsen auf dem ersten Tabellenplatz der Bundesliga.

Quelle: dts Nachrichtenagentur