Paul Simonis wird neuer Wolfsburg-Trainer

Paul Simonis übernimmt zur kommenden Saison den Cheftrainerposten beim VfL Wolfsburg. Der Niederländer, der zuletzt die Go Ahead Eagles Deventer in seinem Heimatland zum Pokalsieg und in der Liga auf den siebten Platz geführt hatte, unterzeichnete bei den Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Zum Trainerteam von Simonis gehören neben dem langjährigen Torwarttrainer Pascal Formann künftig Tristan Berghuis, Peter van der Veen und Martin Darneviel. Eine offizielle Vorstellung des neuen Trainers soll Anfang Juli stattfinden.

"Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil", sagte VfL-Geschäftsführer Sport Peter Christiansen. "Paul arbeitet in allen Bereichen sehr detailliert, er hat inhaltlich und strukturell die gleichen Vorstellungen und Ideen, wie wir künftig auf dem Platz auftreten wollen und den VfL Wolfsburg mit frischen Impulsen neu ausrichten und zugleich in seiner Entwicklung konsequent voranbringen möchten - von den Profis bis in den Nachwuchsbereich."



Erst im vergangenen Sommer hatte Simonis die Go Ahead Eagles als Cheftrainer übernommen. Der Pokalsieg am 21. April durch ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen den Favoriten AZ Alkmaar war der erste Titel für Deventer seit 92 Jahren. Zuvor arbeitete er zunächst bei den Go Ahead Eagles und anschließend auch beim SC Heerenveen als Co-Trainer. Bei Sparta Rotterdam war Simonis seit 2005 insgesamt 15 Jahre lang als Trainer im Jugendbereich tätig, 2017 übernahm er die U17, ein Jahr später die U19. Quelle: dts Nachrichtenagentur