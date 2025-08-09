2. Bundesliga: Darmstadt siegt - Münster und Paderborn unentschieden

Am 2. Spieltag der 2. Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 beim 1. FC Nürnberg in letzter Sekunde einen 1:0-Auswärtssieg gefeiert, während sich Preußen Münster und der SC Paderborn 07 mit 1:1 trennten.

In Nürnberg entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes, von starken Defensivreihen geprägtes Spiel. Nach der Pause übernahm der Club klar die Initiative, scheiterte aber mehrfach am glänzend reagierenden Torhüter Marcel Schuhen oder am Aluminium. Die Entscheidung fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit, als Fraser Hornby per Kopf in den Lauf von Killian Corredor verlängerte und dieser frei durch war und flach zum 0:1 vollendete (90.+4).



Im Preußenstadion brachte ein Kopfball von Luis Engelns in der 23. Minute die Gäste in Führung, nachdem eine hohe Flanke im Strafraum für Unordnung gesorgt hatte. Münster antwortete in der 61. Minute: Jano ter Horst erzielte den Ausgleich per Abschluss nach einem Vorstoß über die rechte Seite, der noch leicht abgefälscht wurde.



Beide Mannschaften hatten danach noch Gelegenheiten, Schützen und Keeper verhinderten jedoch weitere Tore. Für Aufregung sorgte zudem ein Zusammenprall nahe der Seitenlinie, bei dem Münsters Brackelmann behandelt werden musste, aber wieder aufstehen konnte. Zahlreiche Einwechslungen sollten frische Impulse bringen, doch am Ende teilten sich die Teams die Punkte.

