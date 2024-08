2. Bundesliga: Paderborn gegen Fürth nur unentschieden

Am 3. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga ist Spitzenreiter Paderborn 07 bei Greuther Fürth nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen.

Paderborn bleibt vorerst trotzdem auf Platz eins, ist jetzt aber punktgleich mit drei Verfolgern und könnte am Sonntag von Düsseldorf und Magdeburg überholt werden. Luca Itter hatte Fürth in der 49. Minute in Führung gebracht, Adriano Grimaldi glich für Paderborn in der 82. Minute aus.



Parallel spielten am Samstagmittag Hertha BSC gegen Jahn Regensburg 2:0 und Preußen Münster gegen den 1. FC Kaiserslautern 0:1. Am Abend steht in der 2. Liga die Partie 1. FC Köln gegen Eintracht Braunschweig an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur