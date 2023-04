WM-Test, Start U18WM, Spiel 5 im DEL-Finale: 3:0 in Ingolstadt!

Der EHC Red Bull München hat zumindest einen Arm nach der Trophäe des Deutschen Meisters ausgestreckt. Die Münchner feiern ein 3:0 im 4. Finalspiel beim ERC Ingolstadt, führen nun mit 3:1 in der Serie, können am Sonntag den Meister-Titel im Heimspiel holen (ab 13.30 Uhr live und exklusiv bei MagentaSport). "Ja, das ist unser absoluter Fokus und unser Ziel", proklamiert "Mr. 100 Prozent" Torhüter Mathias Niederberger, der wirklich alles wegfing, was sich vielleicht noch zum Tor verirrte: "Wir haben keine Fehler gemacht. Es war so wichtig, dass wir den Ingolstädtern keinen Raum lassen. Daraus können wir Selbstvertrauen ziehen. Denn genau das Gleiche müssen wir noch mal machen."

Ein Fehler unterlief den Ingolstädtern - in der 48. Minute, der zum 0:1 führte und die Partie vorentschied. "Das Einzige, was wir uns vorwerfen lassen können, ist die Chancenverwertung. Es war 2 Drittel lang ein enges Spiel. Das 0:1 war natürlich bitter", so Ingolstadts Fabio Wagner, der für Sonntag empfiehlt: "Das Außerhalb ausblenden, einfach aufs Spiel konzentrieren." Aus Sicht von MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner war´s ein verdienter Erfolg des EHC Red Bull in Ingolstadt: "München hat nicht viel zugelassen, haben ihr Haus total gut gereinigt und alles weggeräumt!"



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 4. Finalrunde. Nächstes Duell: Sonntag ab 13.30 Uhr live, in München. Die deutsche Nationalmannschaft setzt die Phase 2 der WM-Test am Samstag fort: wieder gegen Österreich und mit NHL-Topstürmer Nico Sturm. Der deutsche U18-Nachwuchs trifft am Samstag um 17 Uhr im 2. WM-Gruppenspiel auf Tschechien - live und kostenlos bei MagentaSport.

ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 0:3 (Serienstand 1:3)

Noch ein Spiel und München kann Deutscher Meister werden. Dafür brauchte es viel Geduld und einmal mehr einen überragenden Goalie Mathias Niederberger mit einer Fangquote von 100 Prozent. "Wir haben keine Fehler gemacht. Es war so wichtig, dass wir den Ingolstädtern keinen Raum lassen. Daraus können wir Selbstvertrauen ziehen. Denn genau das Gleiche müssen wir noch mal machen. Das ist noch längst nicht vorbei."

Niederberger über einen starken Gegner: "Wir haben gewusst, dass da nicht viele Fehler kommen. Die Ingolstädter haben gemerkt, dass, wenn sie verteidigen, im Spiel bleiben können. Das sind wir uns auch bewusst. Deshalb müssen wir sehr, sehr viel Druck aufs Tor machen."

Am Sonntag soll die Meisterschaft geholt werden: "Ja, das ist unser absoluter Fokus und unser Ziel!"

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2h6NWQ2b2QxMnE0a1hNdW5MWityd0pmTC9BUFN3ZXMxN3VIZzVGTEIyST0=

Ingolstadts Fabio Wagner zum 0:3: "Das Einzige, was wir uns vorwerfen lassen können, ist die Chancenverwertung. Es war 2 Drittel lang ein enges Spiel. Das 0:1 war natürlich bitter. Danach hatten wir die eine oder andere Chance, die wir nicht nutzen konnten."

Dem 0:1 durch Benjamin Smith ging ein Passfehler voraus: "Fehler passieren und es ist natürlich bitter, dass es so ein spielentscheidender Fehler war. Wichtig ist jetzt, dass wir die richtige Antwort am Sonntag geben. Das Außerhalb ausblenden, einfach aufs Spiel konzentrieren. Nicht, was sein könnte nach dem Spiel, sondern einfach wieder so vorbereiten wie heute und dann besser machen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TW9rZHBmeHFwNC9XckMwV3pEa1kyd1l5Qmwra2k4bThYOGNWN3dENjNVZz0=

"München hat nicht viel zugelassen, haben ihr Haus total gut gereinigt und alles weggeräumt", analysiert MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner, was München besonders gut bespielt hat: "Wenn ich mir die letzten 5 Minuten anschaue, wie oft es München gelungen ist, die Zweikämpfe im gegnerischen Drittel zu gewinnen, Zeit zu gewinnen, weit weg zu sein, vom eigenen Tor - das hat München einfach hervorragend gespielt. Münchens Abwehrarbeit war in der Summe sehr, sehr gut."

Der Link und die Analyse zum Spiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amZHOE0zQW04dFBkbGhTZG5Rdk1aakhQWmFMRkhMcTZCUnQrT3Zaakw0ST0=

FINAL-Serie in der PENNY DEL live bei MagentaSport:

Sonntag, 23.04.2023 Spiel 5

Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Dienstag, 25.04.2023 Spiel 6 - optional

Ab 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München

Donnerstag, 27.04.2023 Spiel 7 - optional

Ab 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Weiteres Eishockey live und kostenlos bei MagentaSport

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

Samstag, 22.04.2023

Ab 16.45 Uhr: Deutschland - Österreich

U18 WM in der Schweiz

2. Spieltag: Samstag, 22.04.2023

Ab 17 Uhr: Deutschland - Tschechien

3. Spieltag - Montag, 24.04.2023

Ab 18.30 Uhr: Deutschland - Slowakei

4. Spieltag - Dienstag, 25.04.2023

Ab 14.30 Uhr: Schweden - Deutschland

Quelle: MagentaSport (ots)