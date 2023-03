EuroLegue & BBL: ALBA ist nach 76:75 in München nicht mehr Letzter

ALBA Berlin unterstreicht seine Rolle als Spielverderber Nummer 1 für den FC Bayern, nun auch erstmals in der EuroLeague: Maodo Lo sichert mit einem überragenden Pass auf Yanni Wetzell, der sich dafür buchstäblich "bedunkt", eine Sekunde vor dem Ende den 76:75-Sieg. "Das gibt in jedem Fall ein gutes Gefühl, gegen Bayern zu gewinnen, weil das ist unser starker Konkurrent und sie haben in dieser Saison die Oberhand gewonnen gegen uns. Deshalb war das auf jeden Fall ein guter Sieg für uns", bilanziert Maodo Lo, der nun mit ALBA nicht kehr Letzter in der EuroLeague ist. Die Münchener hatten bis dahin mit 11 Siegen noch eine Mini-Chance auf die Playoffs. Die dürfte 5 Spieltage vor dem Hautrunden-Abschluss dahin sein. FCB-Coach Trinchieri ärgert sich über eine schwache Aktion in den letzten Sekunden, als ausgerechnet Leistungsträger Lucic seinen Gegenspieler Wetzell blank stehen ließ: "Wir haben in der letzten Defensiv-Aktion einen Fehler gemacht. Es war ein enges Spiel. Es ist wichtig, die richtigen Schritte zu machen, wenn es zählt."

FC Bayern München - ALBA Berlin 75:76 Ein kleiner Geniestreich von Maodo Lo beschert ALBA den 8. Sieg in der EuroLeague und eine Revanche für das verlorene Pokal-Halbfinale. Maodo Lo, am Sonntag mit ALBA in Ludwigsburg, zu diesem speziellen Sieg. "Das gibt in jedem Fall ein gutes Gefühl gegen Bayern zu gewinnen, weil das ist unser starker Konkurrent und sie haben in dieser Saison die Oberhand gewonnen gegen uns. Deshalb war das auf jeden Fall ein guter Sieg für uns." Lo hat körperlich nach der erfolgreichen EM ein "Auf und Ab" hinter sich. "Das ist eine schwierige Belastung. Aber gerade ist es in Ordnung." ALBA-Coach Israel Gonzales: "Das Spiel war typisch für die gesamte Saison. Die Entscheidung liegt in den letzten Minuten und heute haben wir es in den Schlussminuten einfach besser gemacht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlJjdEtZM1Rud3I3SmZVL0N5bjJoUT09 Maodo Los Zuckerpass auf Wetzell, der sich "bedunkt": https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UStldWxMZklaUFZBVENYM0tHcitIZz09 FCB-Trainer Andrea Trinchieri hatte eine superschnelle Erklärung für die Pleite gegen Berlin: "Wir haben in der letzten Defensiv-Aktion einen Fehler gemacht. Es war ein enges Spiel. Es ist wichtig, die richtigen Schritte zu machen, wenn es zählt." Der Link zum Interview mit Analyse von Alex Vogel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2JMODgrVnN6SDNqaXR1UnYzN2R4UT09 Münchens Andreas Obst stellte fest, dass die Berliner den Sieg etwas mehr wollten und er selbst nicht das rechte Händchen für Körbe hatte. "So Tage gibt´s, da muss ich mir jetzt keinen Kopf drum machen." Einen Sieg feierten sein Klub München und er schon vor dem Duell: die Vertragsverlängerung bis 2026 beim FCB. "Es toucht mich sehr, wie der Verein arbeitet. Ich will hier arbeiten, mich weiterentwickeln und maximale Erfolge feiern." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MFpRai9ZTUNYUnBtT3pkV2lJZHpzdz09