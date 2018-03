Drei DSV-Adler landen in den Top ten

Kamil Stoch ist nicht zu bremsen. In Trondheim feierte der Pole seinen siebten Saisonsieg, wieder mit verkürztem Anlauf, aber neuem Schanzenrekord von 146 m. In der Gesamtwertung der RAW AIR-Tournee hat er mit 1.582,3 Punkten vor den abschließenden Skiflug-Wettbewerben in Vikersund bereits über 80 Punkte Vorsprung auf Robert Johansson (1.494,7), der zuvor den Rekord auf der Anlage auf 145,5 m verbessert hatte. Ein gutes Polster für Stoch vor der Flugshow auf der größten Flugschanze der Welt. Nach seinem Grand Slam bei der Vierschanzentournee, dem Gesamtsieg bei „Willingen/5“ und dem Olympiasieg auf der Großschanze peilt er den nächsten Triumph an.

Der seit Wochen dominierende Pole (285,4/146+141) gewann vor Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (268,4/141,5+138) aus Österreich und dem Norweger Robert Johansson (268,0/145,5+136). Für den Vorjahressieger der RAW AIR-Tour wieder ein Podestplatz. Als bester Deutscher landete Richard Freitag (254,7/134+37,5) auf dem fünften Rang. „Was der Kamil da fabriziert, ist unglaublich", sagte Freitag, denn auch im Gesamtweltcup führt der Pole mit 1.203 Punkten deutlich vor Freitag 958). . „Platz eins ist zur Zeit durch Stoch belegt“, bekannte auch Bundestrainer Werner Schuster.

Olympiasieger Andreas Wellinger blieb als 22. erneut weit hinter den Erwartungen zurück, für den 22-Jährigen war es das schlechteste Ergebnis der Weltcup-Saison. Karl Geiger dagegen überraschte mit Rang sieben, seinem zweitbesten Resultat der Saisons.

Der WM-Dritte Markus Eisenbichler verbesserte sich mit einem starken zweiten Sprung noch vom 19. auf den zehnten Rang. Er war in der Probe aus der untersten Luke sogar auf 148,5 m geflogen, was jedoch nicht als Rekord gewertet wird. "Den Sprung werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen, davon hatte ich vielleicht zwei oder drei in meinem Leben", sagte Eisenbichler. Nach seinem Super-Satz wurde die Probe abgebrochen, da schon aus der untersten Luke gesprungen wurde.

Stephan Leyhe , in der Probe noch 134,5 m, kam auf 133 und 125,5 m und belegte Platz 20, Andreas Wank kam auf Rang 24. David Siegel verpasste auf Rang 50 sogar den zweiten Durchgang deutlich. Der Willinger rangiert mit 299 Punkten, so vielen wie noch nie, auf Platz 19 im Gesamtweltcup und kann gelassen in die kommenden Skiflug-Weltcups gehen. „Das war leider heute nichts“, war Stephan mit sich und der Welt unzufrieden. „Die Absprünge werden hin zum Wettkampf immer schlechter, das Fliegen ist dann so weit okay.“

Die Norwegen-Tour wird schon am Freitag mit der Qualifikation in Vikersund (17.30 Uhr/Eurosport) fortgesetzt. Am Samstag folgt ein Team-Wettbewerb, am Sonntag das Einzelfliegen. Danach steht dann nur noch das Saisonfinale in Planica auf dem Programm, das viele der weltbesten Adler nach den vielen Saisonhöhepunkten förmlich herbeisehnen.

Ergebnisliste Trondheim 15.03.2018.pdf

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz