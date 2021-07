Jürgen Klinsmann sieht vor EM-Finale mentalen Vorteil bei Italien

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht vor dem EM-Finale am Sonntag einen kleinen mentalen Vorteil bei den Italienern. "Die haben die Ruhe in sich", sagte der ARD-"Sportschau" vor dem Endspiel in London.

Mit viel Erfahrung und einigen jungen Spielern seien sie gut gewappnet. England hingegen habe gegen Dänemark nach dem Gegentreffer "einige unruhige Minuten" gehabt, am Ende aber verdient gewonnen.

Der Ex-Bundestrainer bedauerte die Verletzung von Linksverteidiger Leonardo Spinazzola, der "das Turnier seines Lebens" gespielt habe. Auf britischer Seite müsse man besonders Raheem Sterling hervorheben, der "Konstanz auf höchster Ebene" abgeliefert habe, so Klinsmann.

Insgesamt sehe er die Titelchancen beider Mannschaften "bei 50/50", sagte der Weltmeister von 1990. Quelle: dts Nachrichtenagentur