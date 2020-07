Ex-Bayern-Profi Contento: "Hatte meine goldene Zeit bei Bayern"

Der ehemalige Spieler des FC Bayern München und jetzige Sandhausen-Profi Diego Contento denkt immer noch sehr positiv an seine Zeit beim Rekordmeister zurück. "Ich hatte meine goldene Zeit bei Bayern, und die werde ich auch niemals vergessen", sagte er dem Fernsehsender "Sport1".

Auch beim Fußball gebe es eben Konkurrenz. "Wir hatten in der Zeit, als ich bei Bayern war, eine super Mannschaft." Da sei es für keinen einfach gewesen. Die Zeit bei Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, für die er auch wegen eines Kreuzbandrisses kein Pflichtspiel bestritt, will der 30-Jährige abhaken: "Ich habe bei der Fortuna leider keine faire Chance bekommen. Aber das Kapitel ist beendet, jetzt fange ich in Sandhausen neu an."

