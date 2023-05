Eishockey-WM: Deutschland verliert gegen USA

Deutschland immer besser, aber auch im 3. Spiel wieder nicht erfolgreich: mit 2:3 verliert die DEB-Auswahl gegen den ungeschlagenen Gruppenersten USA, spielt zeitweise überlegen und hat beste Chancen. "Wir haben wirklich den geilsten Auftakt seit langem gespielt. Wir haben gegen unglaublich gute Mannschaften dominiert, besser gespielt und jetzt stehste mit 0 Punkten da. Das tut ziemlich weh", stöhnte Moritz Seider, der vor dem Spiel gegen Dänemark (Donnerstag, ab 18.30 Uhr live) aber schon wieder kämpferisch wirkt: "Jetzt sitzt uns die Schrotflinte auf der Brust. Jetzt geht´s einfach darum, geiles Eishockey weiterzuspielen."

Bundestrainer Harold Kreis findet: "Return of Investment ist im Moment sehr gering." Auch bei Kreis bleibt akut "sicher ein bisschen Frust, obwohl ich dieses Wort nicht gern habe." Der Bundestrainer will die 2 spielfreien Tage bis zur Dänemark-Partie für die Aufarbeitung der Schwächen etwa in der Offensiv-Zone nutzen: "Wir haben keinen Mangel an Selbstvertrauen, auch keinen Mangel an Selbstkritik." Indes wächst die Sehnsucht nach Leon Draisaitl nach dessen Playoff-Aus in der NHL. DEB-Sportdirektor Christian Künast will erst Konkretes verkünden, "wenn es was zu vermelden gibt." Künast sagt über Draisaitl und dessen mögliches WM-Engagement: "Leon, wenn er kommen kann, hilft jeder Mannschaft der Welt weiter."



Deutschland - USA 2:3

Wieder kein Sieg, nicht mal ein Pünktchen: Deutschland ist Letzter in der Gruppe nach 3 Niederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA. Im nächsten Spiel geht´s am Donnerstag gegen Dänemark (live ab 18.30 Uhr), immerhin schon mit 5 Punkten. Die Spielpause komme, so Bundestrainer Harold Kreis "zum richtigen Zeitpunkt und dass es 2 Tage sind, tut uns auch gut." Denn die deutsche Auswahl hat einige Wunden zu lecken.

Bundestrainer Harold Kreis zur Frage, was bleibt nach 3 guten, aber verlorenen Spielen? "Sicher ein bisschen Frust, obwohl ich dieses Wort nicht gern habe. Aber ich nehme es wieder in Mund. Weil die Mannschaft wieder ihre Leistung gebracht hat. Es liegt nie am Einsatz oder am Fokus der Mannschaft. Aber wir haben es jetzt dreimal nicht verwertet. Das ärgert die Mannschaft. Return of Investment ist im Moment sehr gering."

Kreis über die Stärken der deutschen Auswahl: "Rückgrat unserer Mannschaft ist einfach dieser Teamgeist."

Die Chancenverwertung wird als Schwäche ausgemacht: "Man kann über die Verwertung sprechen - es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Der beste Spieler bei den Amerikanern war der Torwart." Daran will Kreis arbeiten: "Es gibt Punkte in der Offensiv-Zone, die wir dann ansprechen. Wo wir sagen: Leute, wir brauchen eine höhere Schuss-Frequenz, wir brauchen mehr Verkehr vor dem Tor. Wir haben keinen Mangel an Selbstvertrauen, auch keinen Mangel an Selbstkritik."

"Da sist ja das Geile" - Mo Seider und "die Schrotflinte auf der Brust!"

Moritz "Mo" Seider: "Wir haben wirklich den geilsten Auftakt seit langem gespielt. Wenn man einfach nur das Spielerische anguckt. Wir haben gegen unglaublich gute Mannschaften dominiert, besser gespielt und jetzt stehste mit 0 Punkten da. Das tut ziemlich weh. ...Jetzt dürfen wir nur nicht irgendwie den Faden verlieren. Da hat man vielleicht mal einen schlechten Tag, verliert gegen einen gegner, gegen den man gewinnen muss und auf einmal sieht´s ganz, ganz dünn aus."

Mo Seider über die nächsten Partien: "Jetzt müssen wir einen Schalter finden, auch mal ein bisschen dreckig reinzugehen." Und Seider fast trotzig: "Jetzt gewinnen wir halt die anderen Spiele."

Seider scheint den Druck nicht zu fürchten: "Das ist ja das Geile. Jetzt sitzt uns die Schrotflinte auf der Brust. Jetzt geht´s einfach darum, geiles Eishockey weiterzuspielen. Den Rückenwind mitzunehmen, dass wir gegen absoluten Top-Spiel der Welt mithalten können und auch dominieren können."

"Leon hilft jeder Mannschaft der Welt weiter"

Leon Draisaitl wird nach seinem Playoff-Aus als möglicher "Soforthelfer" gehandelt. Sportdirektor Christian Künast wurde vor dem Spiel befragt, wie es um diese WM-Personalie Draisaitl steht: "Wir vermelden etwas, wenn es was zu vermelden gibt." Um sich dann immerhin noch entlocken zu lassen: "Leon, wenn er kommen kann, hilft jeder Mannschaft der Welt weiter." Deshalb sei eine WM-Teilnahme zu einem "wichtigen Spiel" denkbar und nicht von den Ergebnissen abhängig.

