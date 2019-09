2. Bundesliga: HSV gewinnt gegen Aue

Am siebten Spieltag der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 4:0 gegen Erzgebirge Aue gewonnen. Der HSV rückt damit wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor und hat einen Punkt weniger als Tabellenführer Stuttgart auf dem Konto.

Aue findet sich auf dem siebten Rang wieder und verliert etwas den Anschluss an die Tabellenspitze. HSV-Eigengewächs Josha Vagnoman brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. In der 32. Minute legte Lukas Hinterseer nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hamburger die spielbestimmende Mannschaft. Bereits in der 47. Minute traf Martin Harnik zum 3:0. Die Sachsen konnten im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr antworten. Stattdessen sorgte Aaron Hunt (62. Minute) auch noch für den vierten Treffer der Hausherren.



Für den HSV geht es am Samstag in Regensburg weiter. Aue ist am Sonntag im Sachsen-Derby gegen Dresden gefordert.







Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: Dynamo Dresden - Jahn Regensburg 2:1, VfL Osnabrück - FC St. Pauli 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur