BBL: Ulm in Göttingen mit Zittersieg

Dem FC Bayern München gelingt die Revanche für die Hinspiel-Niederlage gegen Ludwigsburg, festigt durch den 89:72-Erfolg den 3.Platz in der BBL. Für Ludwigsburg ist es bereits die 4. Niederlage in Serie. "Sportlich ein schönes Wochenende für den Präsidenten", erklärt FC Bayern-Präsident Herbert Hainer abteilungsübergreifend, um dann die Auseinandersetzung zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus, die sich vor dem Topspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund über die Art und Weise der Nagelsmann-Trennung einen Disput lieferten, zu thematisieren. "Seine Unterstellungen sind weit weg", sagt Hainer über Matthäus, der Rekord-Nationalspieler habe in seiner Kritik eine "Grenze überschritten."

Zurück zum Basketball: Berlin kämpft sich zum 79:61-Pflichtsieg gegen Frankfurt. Nach 2 Niederlagen in der EuroLeague findet der amtierende Meister schnell wieder in die Spur. Mit einem Spiel weniger als Bonn steht ALBA auf dem 2. Platz. "Wir haben unseren Fokus und unsere Aggressivität gut gefunden. Wir waren sehr kaputt von den letzten Wochen. Wir haben es dennoch geschafft, mit viel Energie aufzutreten. Das war sehr wichtig, da die Frankfurter von Anfang an sehr physisch gespielt haben", bilanziert Berlins Jonas Mattisseck.



Die Skyliners sind Vorletzter, präsentiert sich gegen Berlin aber ordentlich, wie Joshua Obiesie findet. "Wir spielen gegen Berlin. Die sind jetzt nicht schlecht. Ich denke, wir haben unseren Job ok gemacht. In der Defense sind wir irgendwann nur noch hinterhergelaufen", analysiert der Frankfurter. In Crailsheim trifft James Bateman beim 93:88-Sieg gegen Braunschweig jeden Wurf, macht ergo 100 Prozent und 30 Punkte. "Irgendwann habe ich es realisiert und mir gesagt: Ich glaube, ich habe noch nichts verfehlt. Das war eine verrückte Leistung", meint Bateman. Übertroffen wird er von Würzburgs Stanley Whittaker, der 37 Punkte erzielt. Ein Dämpfer für Bamberg, die mit 99:106 in der Verlängerung verlieren.



Nachfolgend die wichtigsten BBL-Stimmen und Clips des Tages.

FC Bayern München - MHP RIESEN Ludwigsburg 89:72

Die Revanche für die Hinspiel-Niederlage glückt den Bayern. Nach den 2 Niederlagen in der EuroLeague die Münchner das Topspiel gegen Ludwigsburg knapp mit 89:72. Die Bayern festigen damit den 3. Platz hinter Bonn und Berlin. Ludwigsburg ist noch Fünfter, steht jedoch nach der 4. Niederlage in Serie unter Druck.

Josh King, Trainer Ludwigsburg: "Es war ein 4-Punkte-Spiel. Wir konnten mit der Physis und der Aggressivität der Bayern im 4. Viertel nicht gut umgehen. Wir haben einiges gut gemacht, aber wir haben auch ein ordentliches Programm. Wir müssen daran arbeiten, besser zu werden."

Nick Weiler-Babb, 19 Punkte München: "Wir waren etwas faul in der 1. Halbzeit. Wir sind dann mit mehr Energie in die 2. Halbzeit gegangen. Wir haben es dann deutlich besser gemacht."

Über die gelungene Revanche: "Das war wichtig für uns. Nicht nur, weil sie uns so geschlagen haben, sondern dass wir auch in der Bundesliga in die richtige Richtung gehen."

Nach dem Spiel zieht Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, bei MagentaSport ein "abteilungsübergreifendes" Fazit.

Herbert Hainer zum Spiel des FCB gegen Ludwigsburg: "Uns ist eine gute Revanche gelungen. Ludwigsburg ist körperlich sehr, sehr stark. Das hat man auch gesehen. Wir hatten Probleme, um ins Spiel reinzukommen. Das 1. Viertel war nicht gut. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen." Über das sportliche Wochenende der Bayern: "Aus sportlicher Sicht ein perfektes Wochenende. Gegen Dortmund ist es immer ein wichtiges Spiel. Wir waren dieses Mal nicht Tabellenführer, was eigentlich nicht so oft vorkommt. Wir haben die Tabellenführung zurückerobert in einem unheimlich guten Spiel. Wir haben sehr verdient gewonnen. Wir hätten auch noch mehr Tore machen können. Sportlich ein schönes Wochenende für den Präsidenten."

Hainer zur die Kahn-Matthäus-Auseinandersetzung: "Zu den Hintergründen, wieso es zu der Trennung mit Julian Nagelsmann gekommen ist, haben Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic alles gesagt. Lothar Matthäus kritisiert uns in letzte Zeit ja sehr oft und hart. Das ist sein Job als Kommentator. Was gestern passiert ist, geht deutlich zu weit und da hat er auch eine Grenze überschritten. Ich bin selber in die unterschiedlichen Vorgänge detailliert eingeweiht. Seine Unterstellungen sind weit weg. Es gibt überhaupt keinen Grund Oliver Kahns Worte anzuzweifeln. Ich verstehe nicht, wieso Lothar so eine Unterstellung macht."

Wie die Unruhe vor den sportlich wichtigen Wochen wieder verfliegen soll: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft fokussiert ist und weiß, worauf es ankommt. Thomas Tuchel macht es auch unglaublich gut in seinen ersten Tagen. Wir haben eine starke Leistung gesehen."

FRAPORT Skyliners - ALBA Berlin 61:79

Berlin schüttelt die beiden EuroLeague-Niederlagen ab und sichert sich gegen die Skyliners den 79:61-Pfichtsieg. Frankfurt kassiert damit die 20. Niederlage und steht auf dem 17. Tabellenplatz. Berlin hat ein Spiel weniger als Bonn und steht auf dem 2. Platz.

Jonas Mattisseck, Berlin: "Wir haben unseren Fokus und unsere Aggressivität gut gefunden. Wir waren sehr kaputt von den letzten Wochen. Wir haben es dennoch geschafft, mit viel Energie aufzutreten. Das war sehr wichtig, da die Frankfurter von Anfang an sehr physisch gespielt haben. Wir haben direkt ein gutes Zeichen gesetzt."

Joshua Obiesie, Frankfurt, wie er die Partie einordnet: "So lala, gut. Wir spielen gegen Berlin. Die sind jetzt nicht schlecht. Ich denke, wir haben unseren Job ok gemacht. In der Defense sind wir irgendwann nur noch hinterhergelaufen. Das müssen wir in den nächsten Spielen besser machen. Das war auch ein guter Test und wir haben ein gutes Gefühl als Mannschaft."

Telekom Baskets Bonn - Veolia Towers Hamburg 76:66

Die Telekom Baskets Bonn gewinnen in einem zähen Spiel gegen die Veolia Towers Hamburg und bauen ihre Siegesserie damit auf 11 Spiele aus. Nach der Pause konnten die Towers kurzzeitig auf 2 Punkte verkürzen, Bonn hielt jedoch souverän dagegen. Die Mannschaft rund um MVP-Kandidat T.J. Shorts bleibt zu Hause ungeschlagen und an der Spitze der BBL-Tabelle.

Bonns Sebastian Herrera ist glücklich über den Arbeitssieg: "Ich bin ein bisschen zufrieden, dass wir nur 66 zugelassen haben. Natürlich haben wir extrem viele Fehler gemacht, in der Offensive und in der Defensive, aber solche Siege muss man irgendwie holen.

Hamburgs Ziga Samar kann trotz der Niederlage positive Eindrücke mitnehmen: "Das Wichtigste ist, dass wir uns verbessert haben, also das Team. Und dass wir immer weiter machen und versuchen das nächste Spiel zu gewinnen."

HAKRO Merlins Crailsheim - Basketball Löwen Braunschweig 93:88

Crailsheim setzt sich von den Abstiegsrängen ab. Durch die 2 Punkte können die Merlins etwas Abstand zu den Konkurrenten aufbauen. James Batemon und David Krämer lieferten sich ein Scoring-Duell. Der Crailsheimer Bateman traf im gesamten Spiel jeden Wurf, kommt so auf 30 Punkte. Krämer hielt auf Seiten der Braunschweiger mit 28 Punkten und einer überragenden 2. Hälfte dagegen.

Crailsheims James Bateman über seine persönliche Punkte-Bestleistung in der BBL: "Irgendwann habe ich es realisiert und gesagt: Ich glaube, ich habe noch nichts verfehlt. Und das ist vielleicht das erste Mal, dass ich weder Wurf oder Freiwurf verfehlt habe. Das war eine verrückte Leistung."

Braunschweigs David Krämer über den Grund der Niederlage: "Erste Hälfte - ich glaube 50 Punkte in der 1. Hälfte, ist halt sehr schwer speziell in so einer Halle. Das war das größte Ding vom Spiel."

Brose Bamberg - Würzburg Baskets 99:106 OT

Würzburg macht einen großen Schritt Richtung Playoffs. Lange Zeit rannten sie den Bambergern hinterher, bis Stanley Whittaker sie auf die Siegesstraße brachte. Passend macht er den letzten Freiwurf, nicht einmal eine Sekunde vor Schluss, und entscheidet damit den direkten Vergleich zugunsten der Würzburger.

Bambergs Christian Sengfelder darüber, wie es in der Abwehr war als Stanley Whittaker heiß gelaufen ist: "Frustrierend! Du versuchst einiges umzustellen, auch defensiv einiges zu probieren. Viele Leute haben ihn verteidigt. Er war heute einfach sehr, sehr heiß und wir haben es nicht geschafft ihn zu stoppen."

Würzburgs Stanley Whittaker über seine 37 Punkte: "Ich rechne es einfach meinen Teamkollegen und Coaches an. Sie haben mich in Position gebracht, aus denen ich erfolgreich sein konnte. Ich versuche einfach an meine Stellen zu kommen und selbstbewusst zu sein. Ich arbeite hart und will effizient sein."

BG Göttingen - ratiopharm Ulm 101:108 in der Overtime

Im 3. Viertel führt Ulm mit 30 Punkten und sieht wie der klare Sieger der Partie aus. Doch angeführt von Topscorer Javon Bess kämpft sich Göttingen in die Verlängerung, in der ihnen die Kräfte ausgehen. Auch weil einige Spieler wegen Fouls nicht mehr dabei sind. Für Ulm ist es nach der erfolgreichen Playoff-Qualifikation im EuroCup eine erfolgreicher Wochenabschluss.

Göttingens Mathias Mönninghoff sieht den Grund für die Niederlage aber nicht in den Foulproblemen: "Wenn wir das bringen, was wir können, dann können wir jede Mannschaft in der BBL schlagen und das haben wir einfach die ersten 30 Minuten nicht gemacht. Aber wenn wir so spielen, wie in den letzten 10 Minuten, dann können wir jeden schlagen."

Ulms Thomas Klepeisz über die Leistung seiner Mannschaft: "Ich glaube wir haben super Basketball gespielt. Haben die Intensität, die sie aufs Feld bringen, vor allem zu Hause, auch gematcht und haben wirklich gut dagegengehalten, gut gereboundet und die kleinen Fehler, die sie gemacht haben, ausgezeichnet bestraft.

Klepeisz findet, Ulm bringe mittlerweile auch viel Qualität mental mit: "Wenn du mal 30 Punkte Führung hergibst und dann noch in die Overtime musst, ist es mental ganz schwierig das Spiel zu gewinnen."

