EuroLeague & EuroCup: FC Bayern schlägt Berlin

Der FC Bayern beißt sich gegen ALBA Berlin dank einer starken 2. Hälfte in der EuroLeague-Premiere durch. Und als hätte es ein Drehbuch vorgegeben: Weltmeister Isaac Bonga versenkt gleich einen einem Dreier, schon die 1. Halbzeit ein Schlagabtausch mit Vorteilen für eine komplett neuformierte Berliner Auswahl, die ein anderer Weltmeister, Johannes Thiemann, zur 44:36-Halbzeitführung treibt. Das Team von Bayern-Cheftrainer Pablo Laso verschärft die Defensive und gewinnt das 1. Heimspiel in der EuroLeague mit 80:68.

"Wir haben uns in der 1. Halbzeit mehr oder weniger selbst ein Bein gestellt. Wir kamen mit einer guten Einstellung raus, haben super verteidigt und das war der Schlüssel", analysiert Weltmeister Andi Obst und sein neuer Coach Pablo Laso verspricht: "Wir haben in der 2. Hälfte keine Fehler gemacht. Ich freue mich über den Sieg, das ist erst der Anfang!" Weltmeister Jo Thiemann sieht den Weg von ALBA so: "Das System, das wir spielen, ist anspruchsvoll. Da kann man nicht erwarten, dass man in 2-3 Wochen perfekt zusammenspielt." Hochgelobt: Weltmeister Isaac Bonga (11 Punkte, 10 Rebounds) überragte in der 2. Hälfte, MagentaSport-Experte Per Günther findet: "Bonga kann einer der besten Verteidiger der EuroLeague sein."



Nachfolgend die Stimmen vom Auftakt in der EuroLeague. Morgen im Fokus: ab 20 Uhr das rassige Griechen-Duell Panathinaikos Athen gegen den Titelanwärter Olympiakos Piräus. Neu ist zum Saisonstart in der EuroLeague: die Konferenz am Donnerstag ab 19.30 Uhr - MagentaSport zeigt alle Spiele live.

FC Bayern München - ALBA Berlin 80:68 (36:44)

Die favorisierten Münchner setzen sich in der 2. Halbzeit dank ihrer Reboundstärke durch. Vor dem Spiel standen die Weltmeister wieder im Mittelpunkt. Während die Fans vor der Partie im Foyer den Pokal bestaunen konnten, wurden vor dem Spielstart die 4 Weltmeister im Kader von ALBA und Bayern nochmals geehrt.

Sportlich hatten die Gäste aus Berlin vor allem auf den großen Positionen einige Sorgen, auch der neue Kapitän Johannes Thiemann kann nicht alle Ausfälle kompensieren: "Gegen so ein tiefes Team wie München ist es schwer über 40 Minuten. Das System, das wir spielen ist anspruchsvoll, da kann man nicht erwarten, dass man in 2-3 Wochen perfekt zusammenspielt. Es blitzt immer mal wieder durch, aber das sind Momente, wo man geduldig sein muss."

Andreas Obst über den Wandel des FC Bayern in Halbzeit 2: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit mehr oder weniger selbst ein Bein gestellt. Wir kamen mit einer guten Einstellung raus, haben super verteidigt und das war der Schlüssel."

Vor allem die Rebounds (49 zu 17) hebt auch MagentaSport-Experte Per Günther heraus.

FCB-Trainer Pablo Laso nach seinem ersten internationalen Spiel mit dem FC Bayern: "Wir haben in der 2. Hälfte keine Fehler gemacht, haben uns in der Defensive fokussiert. Ich freue mich über den Sieg, das ist erst der Anfang!"

