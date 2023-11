DEB-Auswahl holt zum 3.Mal den Deutschland Cup trotz 1:2 gegen Slowakei

Deutschland holt den Deutschland Cup in Landshut 2023, zum 3. Mal in Folge! Allerdings mit etwas Glück, denn gegen die Slowakei gab es die 1. Niederlage seit dem WM-Finale. Dabei wussten die DEB-Spieler zunächst nicht so recht, was sie mit dem 1:2 anfangen sollten. "Ich war am Ende etwas hektisch, da ich dachte, wir müssen mindestens Unentschieden spielen. Ich habe mich noch aufgeregt, dass die Zeit weitergelaufen ist. Wir sind ja alle schon eine Zeit lang nicht mehr in der Schule", erklärt Tobi Eder grinsend. "Man kann nicht viel sagen, außer dass die Tore gefehlt haben. Das eine haben wir dann ja noch gemacht", freut sich Leo Pföderl, der genau das Tor machte, das Deutschland zum Cup-Sieg benötigte.

"Ich habe mich bei der Mannschaft bedankt, dass ich in meiner Karriere so etwas erleben darf mit ihnen", verriet Bundestrainer Harold Kreis, der seiner Mannschaft erst spät zur günstigen Tabellensituation Bescheid gab. "Erst im 3. Drittel 10 Minuten vor Schluss haben wir gesagt, seid nicht überrascht, wenn die bei der Führung den Torwart ziehen.", sagt Kreis. "Ich hatte die Möglichkeit, die Spieler auf einem sehr hohen Niveau zu beobachten. Wir hatten eine große Auswahl an Spielern und die haben einen sehr guten Job gemacht", lobt der Bundestrainer.



Deutschland - Slowakei 1:2

Der Bundestrainer Harold Kreis über seine Ansprache an die Spieler: "Ich habe mich bei der Mannschaft bedankt, dass ich in meiner Karriere so etwas erleben darf mit ihnen. Dass wir uns mit einem Tor Rückstand keine Gedanken machen müssen, dass wir noch eines schießen, sondern keines kassieren... Wir haben den Spielern zur Tabelle nichts gesagt. Erst im 3. Drittel 10 Minuten vor Schluss haben wir gesagt: seid nicht überrascht, wenn die bei der Führung den Torwart ziehen. Wir müssen keines mehr schießen.... Von den 3 Spielen war das unser strukturiertestes Spiel. Die Mannschaft hat eine Entwicklung gemacht, was die spieltaktische Umsetzung angeht. Es freut mich, dass wir auch im 3. Spiel nicht nachlassen... Ich hatte die Möglichkeit, die Spieler auf einem sehr hohen Niveau zu beobachten. Wir hatten eine große Auswahl an Spielern und die haben einen sehr guten Job gemacht."

Über den Deutschland Cup in Landshut: "Für mich war das ein gelungenes Turnier."

Leo Pföderl, Torschütze und Kapitän Deutschland: "Die Slowaken waren der stärkste Gegner im Turnier. Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Dann haben wir aber ein gutes Spiel gemacht. Man kann nicht viel sagen, außer dass die Tore gefehlt haben. Das eine haben wir dann ja noch gemacht."

Tobi Eder, Deutschland: "Die Slowaken sind brutal dahergekommen. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich war am Ende etwas hektisch, da ich dachte, wir müssen mindestens Unentschieden spielen. Ich habe mich noch aufgeregt, dass die Zeit weitergelaufen ist. Wir sind ja alle schon eine Zeit lang nicht mehr in der Schule. Wir dachten, wir brauchen noch einen Punkt. Demensprechend wollten wir das Unentschieden noch holen. So sind wir aber auch glücklich."

Craig Ramsey, Trainer Slowakei: "Wir wollten sehr aggressiv spielen und den Puck hinter sie bringen. Wir wollten sie in ihre eigene Zone drängen. Sie haben aber Gas gegeben und haben in unserer Hälfte gespielt. Am Ende entscheidet das Powerplay. Sie haben gut gespielt. Meine Mannschaft auch. Wir haben gewonnen, aber das Turnier verloren. Das tut weh, aber sie haben es verdient."

