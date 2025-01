1. Bundesliga: Eigentor-Pech kostet Leverkusen Punkte in Leipzig

Am 19. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig zuhause gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:2 unentschieden gespielt.

Beide Teams suchten von Beginn an den Weg nach vorne und hatten ihre Chancen, wobei die Werkself zuerst erfolgreich war: In der 18. Minute tanzte Wirtz die halbe RB-Abwehr aus und bediente etwas kurios mithilfe des Pfosten Schick, der unter die Latte einschoss.



Auch in der 36. Minute trat Wirtz als Vorlagengeber auf: Der deutsche Nationalspieler brachte einen Pass an den Elfmeterpunkt zu Aleix Garcia und der Spanier vollstreckte trocken unten rechts.



Die Rose-Elf kam in der 41. Minute jedoch zum Anschluss, weil ein Raum-Freistoß von Hincapie unglücklich abgefälscht wurde und über die Unterkante der Latte ins Gehäuse prallte. Zur Pause waren die Sachsen also noch in Schlagdistanz.



In Hälfte zwei lieferten sich beide Mannschaften einen flotten Schlagabtausch mit Chancenplus für die Gäste. Doch der Torerfolg gelang dennoch den Hausherren: In der 85. Minute lenkte Tapsoba einen Xavi-Freistoß per Kopf unfreiwillig oben links ins Gehäuse.



Bayer 04 suchte darauf noch eine passende Antwort, hatte aber keinen Erfolg mehr. Die Alonso-Truppe musste sich nach dem Schlusspfiff mit einem Zähler begnügen.



Damit vgrößert sich der Abstand von Leverkusen zu Tabellenführer Bayern München auf sechs Zähler, Leipzig ist dagegen vorerst punktgleich mit den vierpltzierten Stuttgartern auf Rang fünf zu finden.



In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Dortmund - Bremen 2:2, Freiburg - Bayern München 1:2, Augsburg - Heidenheim 2:1, Mainz - Stuttgart 2:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur