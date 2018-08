2. Bundesliga: Absteiger Köln gewinnt Auftakt gegen Bochum

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat seinen Auftakt in der 2. Liga mit 2:0 gegen Bochum gewonnen.

Ein Eigentor von Bochums Maxim Leitsch brachte die Geißböcke in der 44. Minute in Führung, Kölns Rafael Czichos legte in der 59. Minute nach. Insgesamt bliebt die Partie durchschnittlich, Bochum war auf Augenhöhe und hatte durchaus auch Chancen, konnte sie aber nicht verwerten.



Für Köln war der Sieg angesichts gesteigerter Leistung in der zweiten Hälfte doch noch verdient.

Quelle: dts Nachrichtenagentur