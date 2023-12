1. Bundesliga: Gladbach und Bremen unentschieden

Zum Auftakt des 15. Spieltags der 1. Bundesliga haben sich Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen mit 2:2 unentschieden getrennt.

Damit verbessert sich Mönchengladbach auf Rang neun, während Bremen auf dem zwölften Platz bleibt. Bereits in der siebten Minute brachte Rafael Borre Werder in Führung, doch Mönchengladbach dominierte die Partie über weite Strecken. Rocco Reitz erzielte in der 45. Minute den Ausgleich und brachte die Fohlen vier Minuten später in Führung. Marvin Ducksch erzielte in der 76. Minute schließlich das 2:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur