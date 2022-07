Telekom Cup 2022: Köln verliert gegen Mailand, schwankt zwischen "nicht ganz unzufrieden" und: "Man sieht, wo noch die kleine Etage bei uns fehlt!"

Der 1. FC Köln verliert beim Telekom Cup mit 1:2 gegen den italienischen Meister AC Mailand. FC-Trainer Steffen Baumgart zeigte sich rund 3 Wochen vor dem Bundesliga-Saisonstart "nicht unzufrieden, weil die Leistung der Jungs gestimmt hat." Eine Momentaufnahme, denn Baumgart sieht bis zum ersten Spiel gegen Schalke noch Defizite: "Man sieht, wo noch die kleine Etage bei uns fehlt." Torhüter Marvin Schwäbe schwärmte bei fast 50.000 Zuschauern im Stadion von der "absolut geilen Atmosphäre."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Telekom Cup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag startet die neue Saison in der 3. Liga mit der Partie VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.

Telekom Cup 1. FC Köln - AC Mailand 1:2

FC-Trainer Steffen Baumgart nach der Niederlage: "Das erste Tor war schon Weltklasse. Da macht es Spaß, Fußball zu gucken. Ich glaube aber, dass meine Jungs es trotzdem gut gemacht haben... Ich bin nicht unzufrieden, weil die Leistung der Jungs gestimmt hat. Aber man sieht schon, wo noch die kleine Etage bei uns fehlt."

Torwart Marvin Schwäbe über die Atmosphäre im Stadion: "Absolut geil. Das in einem Testspiel fast 50.000 im Stadion sind, ist eine absolut geile Atmosphäre. Da haben wir uns sehr drüber gefreut und ich glaube, wir haben auch ein geiles Spiel abgeliefert."

Steffen Baumgart vor dem Spiel, was der Wunsch für die nächste Saison ist: "Wir wollen klar bleiben. Klar auf die Aufgabe gucken und auf den Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen nicht abhängig werden von Punkten und von Ergebnissen. Also von Ergebnissen schon, denn das gehört zum Fußball dazu, aber nicht, dass wir uns von Platz 7 leiten lassen. Wir haben mit 52 Punkten im letzten Jahr Außergewöhnliches für Köln geschafft. Da dranzubleiben und in die Nähe zu kommen, wäre ein großes Ziel, aber auch ein schwieriges Ziel. Gegen Leverkusen in der Saison 4 Punkte zu holen, schaffst du nicht jedes Mal. Und 2 Derbysiege gegen Gladbach - da wissen wir schon, dass das auch außergewöhnlich ist. Unsere Idee vom Fußballspielen war gut. Darauf wollen wir aufbauen."

Auftakt zur 3. Liga Saison 2022/23 - MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.

Freitag, 22.07.2022

Ab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - MSV Duisburg

Samstag, 23.07.2022

Ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz: Dynamo Dresden - TSV 1860 München, VfB Oldenburg - SV Meppen, FC Ingolstadt - SpVgg. Bayreuth, SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln, RW Essen - SV Elversberg

Sonntag, 24.07.2022

Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg II - FC Erzgebirge Aue

Ab 13.45 Uhr: FSV Zwickau - Hallescher FC

Montag, 25.07.2022

Ab 18.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - BVB II

Quelle: MagentaSport (ots)