1. Bundesliga: Köln steigt ab, Hamburg gewinnt

Am 32. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln den Abstieg besiegelt. Die Geißböcke verloren in Freiburg 2:3, hätten aber gewinnen müssen, um sich eine Restchance auf den Klassenerhalt zu erhalten.

Der HSV dagegen siegte 3:1 in Wolfsburg und verkürzte damit den Abstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte. Dort sitzen derzeit die Mainzer, die ihre Partie an diesem Spieltag aber noch vor sich haben. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1, Hertha BSC - FC Augsburg 2:2, FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 1:1. Quelle: dts Nachrichtenagentur