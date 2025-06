Doppelsieg für McLaren bei Formel-1-Rennen in Barcelona

McLaren-Pilot Oscar Piastri hat das neunte Rennen der Formel-1-Saison in Spanien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Barcelona sein Teamkollege Lando Norris über die Ziellinie, Charles Leclerc (Ferrari) komplettierte das Podium.

Vor allem Max Verstappen (Red Bull) sorgte am Sonntag für Spannung im Rennen. Nach mehreren Boxenstopps und Überholmanövern arbeitete er sich stetig nach vorne und setzte McLaren unter Druck. Eine Safety-Car-Phase zehn Runden vor Schluss ließ aber nochmal das gesamte Feld zusammenrücken. Das Spitzentrio wechselte geschlossen auf harte Reifen und zumindest Verstappen hatte beim Restart Probleme und wurde von Leclerc überholt und musste auch noch George Russell (Mercedes) nach dem Verlassen der Strecke vorbeilassen. Am Ende bekam der Titelverteidiger eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt, da er Russell berührt hatte.



Das Rennen war insgesamt von zahlreichen Boxenstopps und strategischen Entscheidungen geprägt. Fahrer wie Verstappen, aber auch die Ferrari-Piloten Leclerc und Lewis Hamilton versuchten, durch geschickte Boxenstopps Boden gutzumachen. Und auch der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Sauber) lieferte eine starke Leistung ab.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Russell, Hülkenberg, Hamilton, Isack Hadjar (Racing Bulls) und Pierre Gasly (Alpine). Fernando Alonso (Aston Martin) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Verstappen nach der Strafe auf dem zehnten Platz nur einen Punkt. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Kanada statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur