3. Liga: Hachings starkes Finish

Die Löwen siegen 3:0 bei den Zebras, Saison-Auftakt geglückt, der TSV 1860 setzt sich sogar vorläufig an die Tabellenspitze. Auch dank Joel Zwarts, der 2 Tore bei seinem Debut als Mittelstürmer erzielt und als Fernziel die Premier League angibt, aber Sechzig erst mal kennenlernen muss: "Ich weiß, dass es ein großer Verein ist. Ich weiß noch nicht wie groß." Sechzig Trainer Mauricio Jacbacci weiß es mittlerweile: "Das war eine grandiose Leistung der Mannschaft von A bis Z."

Bielefeld feiert einen 4:0-Derbysieg gegen Aufsteiger Münster. Ein wenig hoch, aber effektiv, in bester Fußball-Atmosphäre. "Ich bin nur der, der an der Seitenlinie hin und her läuft. Der ein bisschen schwitzt. Die gute Arbeit machen die anderen bei mir", witzelte Bielefelds Trainer Mitch Kniat am MagentaSport-Mikro: "Wir hatten einiges vor. Letztes Wochenende war schön. Wir wollten den Fans erneut ein schönes Wochenende schenken.

Das ist uns ganz gut gelungen." Münsters Trainer Sascha Hildmann ärgerte sich dagegen richtig: "Wir waren niemals 4 Tore schlechter als die Arminia. Was Effektivität heißt, haben wir gezeigt bekommen." Unterhaching siegt im Aufsteigerduell gegen Ulm mit 3:2, zuletzt sogar den Bundesligisten Augsburg aus dem Pokal geworfen. Hachings Trainer Marc Unterberger: "Die Spiele laufen gerade extrem für uns. Wir haben im Pokal einen riesigen Coup gelandet und heute mit dem Spielverlauf auch." Viktoria Köln bleibt ebenfalls ungeschlagen - siegt in Saarbrücken mit 2:1. Respekt Viktoria!



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Samstages. Morgen gibt es 3 weitere Spiele in der 3. Liga. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem FC Erzgebirge Aue - ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport. Zuvor spielt Borussia Dortmund II gegen den SC Freiburg II (ab 13.15 Uhr) und der SC Verl gegen Jahn Regensburg (ab 16.15 Uhr). Am Dienstag und Mittwoch folgt der 3. Spieltag ab 18.45 Uhr - u.a. mit Dynamo Dresden gegen Mannheim am Dienstag.

MSV Duisburg - TSV 1860 München 0:3

Beide Teams investieren sehr viel, 2 böse Abwehrfehler führen zu den Löwen-Treffern, bei denen die Neuen Starke und der bullige Mittelstürmer Joel Zwarts (190 Zentmeter, 94 Kilo schwer) überragen.

Duisburgs Neuer Alexander Esswein: "Wenn ich ehrlich bin, waren alle 3 Tore unnötig. Wir haben viel Ballkontrolle, viele Abschlüsse. Alles ist gegen uns gelaufen." Den gründlich neu aufgestellten MSV sieht Esswein so: "Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wenn wir in die Spur kommen - da müssen wir direkt in Halle damit anfangen. Dann sehe ich eine gute Runde für uns."

Wieder zu null, 6 Punkte, Spitze! "Das war eine grandiose Leistung der Mannschaft von A bis Z. Die Jungs haben sich reingehauen. Sie haben auch die schwierigen Momente, die sie hatten, auch gut überstanden", lobt Münchens Trainer Maurizio Jacobacci, der allerdings auch den mahnend erläuterte: "Das Spiel am Dienstag wird das schwierigste Spiel. Wir dürfen das, was wir in 2 Psielen aufgebaut haben, nicht hinwerfen

Jacobacci trat beim Neuen Joel Zwarts ordentlich auf die Bremse: "Ich habe nie gesagt, er ist für 15 bis 20 Tore gut. Ich habe gesagt, die ersten 10 Tore sind immer schwierig für einen Torjäger.....Er hat sich belohnt für den großen Einsatz - wie die ganze Mannschaft. Wir wissen schon was auf uns zukommt gegen ein Lübeck, das nicht einfach zu spielen ist."

"Das ist perfekt!" Erstes Spiel, gleich 2 Tore - die Löwen haben einen neuen Bomber, Joel Zwarts, dabei konnte er sich in einer Woche nicht wirklich eingewöhnen: "Das war noch nicht top. Wir können und müssen noch viel ruhiger am Ball sein."

Zwarts über seinen Wechsel zu den Löwen: "Ich weiß, dass es ein großer Verein ist. Ich weiß noch nicht wie groß muss ich sehen. Ich hatte gute Gespräche mit dem Geschäftsführer und dem Trainer. Deshalb habe ich mich für Sechzig entschieden."

Zu seinem Traum Premier League: "Mein Ziel ist die Premier League. Aber die ist noch weit weg. Bis dahin muss ich noch viele Schritte machen. Jetzt erst mal hier."

Arminia Bielefeld - SC Preußen Münster 4:0

Ein Kantersieg im Derby, der nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass der Aufsteiger Münster ebenfalls richtig gute Chancen verballerte. Die Arminia agierte brutal effektiv nach dem Triumph im DFB-Pokal gegen Bochum.

"Ich bin nur der, der an der Seitenlinie hin und her läuft. Der ein bisschen schwitzt. Die gute Arbeit machen die anderen bei mir", witzelte Bielefelds Trainer Mitch Kniat am MagentaSport-Mikro: "Wir hatten einiges vor. Letztes Wochenende war schön. Wir wollten den Fans erneut ein schönes Wochenende schenken. Das ist uns ganz gut gelungen. Derbysiege sind die schönsten. Aber sich sage auch: wir müssen am Dienstag wieder nachlegen." Da geht's in Ulm weiter. Dass die Arminia nachlegt "ist extrem wichtig", so Kniat. Letzte Saison sei die Arminia nach ein paar guten Spielen immer wieder eingebrochen "das wollten wir sofort ändern."

"Das macht total Bock. Es ist total geil, was die hier abreißen." Niklas Shipnoski traf bei seiner Premiere auf der Bielefelder Alm zweimal, war deshalb

euphorisiert: "Wenn du hier Bochum raushaust und jetzt Münster besiegst, dann bist du schon auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz musst du den Ball flach halten. Wir haben einen komplett neu zusammengestellten Kader, super Jungs, geiles Trainerteam. Da ist schon was möglich."

"Wir waren niemals 4 Tore schlechter als die Arminia. Was Effektivität heißt, haben wir gezeigt bekommen. Du musst den Ausgleich machen zum 1:1", ärgerte sich Münsters Trainer Sascha Hildmann, der sich nicht nur über die schwache Chancenauswertung ärgerte: "Wir haben´s dem Gegner viel zu leicht gemacht, die Tore zu schießen. Zweikampfverhalten muss viel besser werden. Heute haben wir Lehrgeld bezahlt. Heute sind auch hingefallen, aber am Dienstag gegen Ingolstadt werden wir wieder aufstehen."

1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln 1:2

Der 1. FC Saarbrücken muss nach dem Sieg im DFB-Pokal einen Dämpfer in der Liga hinnehmen und verliert gegen Köln.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "Wir waren gerade in der 1. Halbzeit in der gegnerischen Hälfte zu unsauber. Wir sind in der 2. Halbzeit nochmal gut ins Spiel reingekommen, aber bekommen dann fast aus dem Nichts das 1:2... Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Es war unnötig, dass wir verlieren, aber am Ende waren wir nicht auf 100 Prozent. Vor einer Woche gegen Karlsruhe war nicht alles super und heute war nicht alles schlecht."

Saarbrückens Patrick Sontheimer: "Wir haben uns heute viel vorgenommen und waren dann im Detail zu ungenau... Die Gegentore haben wir einfach zu billig kassiert... Wir können es allgemein besser von hinten rausspielen."

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass das hier eine absolute Reifeprüfung wird... Meine Mannschaft hat zum wiederholten Mal einen Rückstand umgedreht, das hat denen nichts ausgemacht... Wir hatten auch noch 6 bis 7 Großchancen gehabt. Das Trainerherz sagt jetzt: Gut so. Sonst dreht vielleicht der ein oder andere durch. Ich nicht. Ich bin einfach froh, dass die Mannschaft schon so früh in der Saison so viele Dinge auf den Platz bringt. Und wir haben eine absolut geile Gemeinschaft. Da ist jeder für jeden da."

Kölns Michael Schultz: "Wir sind richtig glücklich, gegen eine Topmannschaft gewonnen zu haben. Wir mussten ans Limit gehen und das haben wir gemacht. Deswegen tut der Sieg heute besonders gut."

SpVgg Unterhaching - SSV Ulm 3:2

Patrick Hobsch bringt den Sportpark Unterhaching zum Beben. Erst sein sehenswerter Seitfallzieher in der 79. Minute zum Ausgleich und dann auch der Siegtreffer in der 95. Minute sicherten der SpVgg Unterhaching 3 Punkte gegen Ulm. Zuvor sorge eine fragwürdige Elfmeterentscheidung für den SSV Ulm für Gesprächsstoff.

Hachings Trainer Marc Unterberger: "Die Spiele laufen gerade extrem für uns. Wir haben im Pokal einen riesigen Coup gelandet und heute mit dem Spielverlauf auch... Wenn man hier zweimal in Rückstand gerät bei gefühlt 37 Grad und du hörst aber nach dem 2:2 nicht auf, sondern gehst auf den Siegtreffer. Dann sagt das sehr viel über die Mannschaft aus. Das war heute ein glücklicher Sieg, aber über die gesamten 90 Minuten dann auch verdient."

Hachings Matchwinner Patrick Hobsch: "Unglaublich... Aber jeder, der das Spiel gesehen hat, hat auch gefühlt: Wenn wir den Ausgleich machen, dass wir dann auch noch den Punch haben, um das 3:2 zu machen. Das war uns in jeder Phase in der 2. Halbzeit anzumerken... Wir haben uns das verdient. Wir haben einen unfassbaren Rückschlag bekommen durch einen Elfmeter, der meines Erachtens sehr zweifelhaft ist. Das ist aber am Ende scheißegal. Wir haben 3:2 gewonnen... Ich werde mir schonmal ein Bier genehmigen."

Ulms Trainer Thomas Wörle: "Das ist schon sehr bitter für uns. Der Druck wurde hintenraus immer größer... Wir haben da unser Spiel mit dem Ball ein Stück weit aufgegeben... "

Ulms Kapitän Johannes Reichert: "Das ist brutal. Eine sehr schmerzhafte Niederlage. Wir führen hier 2:1 und bekommen es am Ende nicht über die Zeit, sind zu passiv geworden... Wir haben uns hintenraus das Spiel wegnehmen lassen. Das ist sehr ärgerlich und sehr schmerzhaft."

FC Ingolstadt - Hallescher FC 4:0

Der FC Ingolstadt lässt gegen den HFC keine Zweifel offen und feiert einen verdienten Heimsieg.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Ich bin grundsätzlich mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Wir haben konzentriert gespielt und waren resolut in der Defensive, vorne haben wir unsere Möglichkeiten besser genutzt. Deswegen haben wir verdient 4:0 gewonnen."

Halles Trainer Sreto Ristic: "Wir haben sehr viele Zweikämpfe verloren... Wir wollten alles an athletischem Personal auf den Platz zu bringen und aus dem Nichts liegen wir 0:1 hinten... In der 2. Halbzeit ist aus fast jeder Chance ein Tor passiert und das immer nach einem ähnlichen Muster. 0:4 ist schon ein derbes Ergebnis für uns. Bitter, aber es ist so. Wir müssen es anerkennen und sehen, dass wir noch eine Menge an Arbeit vor uns haben."

Halles Kapitän Jonas Nietfeld: "Das war nicht gut. Ingolstadt hatte zu Anfang sehr viel Druck gemacht. Nach dem Gegentor sind wir dann besser reingekommen... In der 2. Halbzeit war es dann deutlich zu wenig. Teilweise wir das Kaninchen vor der Schlange. Wir haben nur darauf gewartet, dass die uns noch einen einschenken. Das war dann sehr, sehr unbefriedigend für uns."

Quelle: MagentaSport (ots)