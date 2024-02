1. Bundesliga: Augsburg und Leipzig trennen sich ohne Sieger

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich der FC Augsburg und RB Leipzig 2:2 unentschieden getrennt.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging Augsburg in der 35. Minute durch einen Treffer von Phillip Tietz in Führung. In der 39. Minute gelang den Sachsen durch Loïs Openda der Ausgleich. Augsburg verteidigte effizient, Leipzig kontrollierte das Spiel über weite Strecken. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Benjamin Šeško RB in der 52. Minute durch ein Kopfball-Tor in Führung. Der FCA hielt ambitioniert dagegen und glich in der 60. Minute durch Ermedin Demirović aus. Im letzten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: RB mit viel Tempo, die Fuggerstädter tief in der eigenen Hälfte. Ein weiterer Treffer blieb jedoch aus. Am nächsten Samstag fährt Augsburg nach Mainz, Leipzig empfängt Gladbach.



Union besiegt Wolfsburg

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Der VfL kam besser ins Spiel und erarbeitete sich mehr Chancen; Union begann schwach, kämpfte sich aber mit fortlaufender Zeit zurück in die Partie. Ab der 27. Minute musste das Spiel für rund eine halbe Stunde unterbrochen werden: Fans hatten zahlreiche Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen, um gegen die DFL zu protestieren. In der Nachspielzeit brachte Danilho Doekhi die Eisernen mit einem Kopfball in Führung. Nach dem Wiederanpfiff war mehr Tempo im Spiel, beide Teams spielten mutig auf. Ein weiterer Treffer blieb jedoch aus. Am nächsten Samstag fährt Union nach Hoffenheim, Wolfsburg empfängt den BVB.

Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Frankfurt - Bochum 1:1, Gladbach - Darmstadt 0:0, Bremen - Heidenheim 1:2. Die Begegnung Berlin - Wolfsburg läuft noch.

