Estland-Rallye: Nordische und estnische Škoda Fabia RS Rally2-Fahrer haben den Sieg in der WRC2 im Blick

Nach drei Veranstaltungen auf dem rauen, felsigen Terrain Südeuropas wechselt die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nun zu den glatteren und schnellen Schotterstrecken des Nordens. Bei der Estland-Rallye (17. – 20. Juli 2025) kämpfen neun Škoda Fabia RS Rally2-Teams um WRC2-Punkte. Traditionell geben Fahrer aus den nordischen Ländern unter diesen Bedingungen das Tempo vor.

Zur Halbzeit der Saison 2025 wird der Kampf um den WRC2-Titel immer taktischer. Jeder WRC2-Teilnehmer muss aus 14 Rallyes sieben punkteberechtigte Veranstaltungen nominieren, aus denen nur die sechs besten Ergebnisse für die Meisterschaft gewertet werden. Diese Regelung ermöglicht jedem Fahrer, seine bevorzugten Veranstaltungen auszuwählen. Die aktuellen Top 4 in der WRC2-Gesamtwertung sind Oliver Solberg (Schweden), Yohan Rossel (Frankreich) sowie die Škoda Fabia RS Rally2-Fahrer Gus Greensmith (England) und Roberto Daprà (Italien). Da diese Fahrer bereits mindestens drei Mal Punkte geholt haben, werden sie bei der Estland-Rallye nicht um WRC2-Punkte kämpfen.

Für Nikolay Gryazin und seinen Beifahrer Konstantin Alexandrov ist die Rallye Estland hingegen erst die zweite Punkterallye der Saison. Das bulgarisch-kirgisische Duo, das für Toksport WRT in einem Škoda Fabia RS Rally2 antritt, sicherte sich bei der Rallye Islas Canarias den dritten Platz in der WRC2-Kategorie. Nikolay Gryazin betonte: „In Estland beginnt meine Meisterschaftssaison erst richtig, und ich brauche ein Top-Ergebnis, um aufzuholen. Ich liebe die schnellen Schotterstraßen in der Region Tartu, die meinem Škoda Fabia RS Rally2 sehr gut liegen.“

Seine stärksten Konkurrenten sind einheimische estnische Teams oder Fahrer aus anderen nordischen Ländern, von denen einige ebenfalls mit dem Škoda Fabia RS Rally2 an den Start gehen. Aus Finnland sind in der WRC2 Lauri Joona/Samu Vaaleri (MS Munaretto) und Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (TGS Worldwide) auf den schnellen Schotterpisten stets Anwärter auf einen Podiumsplatz. Robert Virves/Jakko Viilo (Toksport WRT) und Egon Kaur/Ermo Veltson (Sports Racing Technologies) werden die estnische Flagge hochhalten. Insgesamt werden neun Škoda Teams um WRC2-Punkte kämpfen.

Die Delfi Rallye Estland, der achte Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, umfasst 20 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 308,35 Kilometern. Die Rallye beginnt mit einer feierlichen Startzeremonie in Tartu am Donnerstag, 17. Juli 2025, um 18:30 Uhr (17:30 Uhr MESZ), gefolgt von der kurzen Show-Wertungsprüfung „Visit Estonia Tartu vald“. Nach drei Tagen voller Hochgeschwindigkeits-Action wird der Sieger am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 14:20 Uhr (13:20 Uhr MESZ) im historischen Kääriku Sports Center gekürt.

Wussten Sie, dass

... die Rallye Estland erst 2020 in den Kalender der FIA Rallye-Weltmeisterschaft aufgenommen wurde?

... seitdem vier Ausgaben stattfanden, mit Ausnahme von 2024, als die Rallye Estland Teil der FIA Rallye-Europameisterschaft war?

… die WRC2 dreimal von dem damaligen Škoda Werksfahrer Andreas Mikkelsen gewonnen wurde, der derzeit nicht an der Meisterschaft teilnimmt?

… die Rallye Estland einige der schnellsten Etappen der WRC-Saison bietet, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von regelmäßig über 120 km/h?

WRC2-Gesamtwertung (nach 7 von 14 Veranstaltungen)

1. Oliver Solberg (SWE), Toyota 85 Punkte

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 82 Punkte

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 57 Punkte

4. Roberto Daprà (ITA), Škoda, 49 Punkte

WRC2/Teams (nach 7 von 14 Veranstaltungen)

1. PH Sport, Citroën, 163 Punkte

2. Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota, 89 Punkte

3. Sarrazin Motorsport-Iron Lynx, Citroën, 64 Punkte

4. Toksport WRT, Škoda, 64 Punkte

FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025

Rallye Monte Carlo, 22. – 26. Januar

Rallye Schweden, 13. – 16. Februar

Safari-Rallye Kenia, 20. – 23. März

Rallye Kanarische Inseln (ESP), 24 – 27. April

Rallye Portugal, 15. – 18. Mai

Rallye Italien Sardinien, 5. – 8. Juni

Akropolis-Rallye Griechenland, 26. – 29. Juni

Estland-Rallye, 17. – 20. Juli

Finnland-Rallye, 31. Juli – 3. August

Rallye Paraguay, 28. – 31. August

Rallye Chile Bio Bío, 11. – 14. September

Rallye Zentraleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. – 19. Oktober

Rallye Japan, 6. – 9. November

Rallye Saudi-Arabien, 27. – 30. November

