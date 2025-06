DFB-Pokal-Auslosung: BVB trifft auf Rot-Weiss Essen

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2025/26 muss Borussia Dortmund in einem Revierderby beim Drittligisten Rot-Weiss Essen antreten. Das ergab die offizielle Auslosung am Sonntag im Dortmunder Fußballmuseum.

Als "Losfee" fungierte Leichtathlet Owen Ansah, der im vergangenen Jahr als erster Deutscher überhaupt über 100 Meter die Schallmauer von zehn Sekunden durchbrach. Als Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth dabei.



Die erste DFB-Pokalrunde ist für den 15. bis 18. August angesetzt, Meister FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart werden wegen des Supercups erst am 26. oder 27. August in den Wettbewerb einsteigen. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion findet am 23. Mai 2026 statt.



Die kompletten Auslosungsergebnisse im Überblick: Dynamo Dresden - 1. FSV Mainz 05, Arminia Bielefeld - Werder Bremen, 1. FC Schweinfurt 05 - Fortuna Düsseldorf, SV Wehen Wiesbaden - Bayern München, SG Sonnenhof Großaspach - Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg, 1. FC Lok Leipzig - FC Schalke 04, Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim, Hansa Rostock - TSG Hoffenheim, BW Lohne - SpVgg Greuther Fürth, SV Sandhausen - RB Leipzig, Energie Cottbus - Hannover 96, FC 08 Homburg - Holstein Kiel, Jahn Regensburg - 1. FC Köln, Preußen Münster - Hertha BSC, FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin, Sportfreunde Lotte - SC Freiburg, BFC Dynamo - VfL Bochum, Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli, VfB Lübeck - SV Darmstadt 98, FV Engers - Eintracht Frankfurt, FV Illertissen - 1. FC Nürnberg, ZFC Meuselwitz - Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart, Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund, RSV Eintracht - 1. FC Kaiserslautern, FC Viktoria Köln - SC Paderborn 07, Atlas Delmenhorst - Borussia Mönchengladbach, Hallescher FC - FC Augsburg, FK Pirmasens - Hamburger SV, SV Hemelingen - VfL Wolfsburg, SSV Ulm 1846 - SV Elversberg. Quelle: dts Nachrichtenagentur