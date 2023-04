DEL-Playoffs 1.Halbfinal-Runde: 4. Auswärtssieg für die Adler

Der Leitsatz der ersten Halbfinal-Runde kommt aus Wolfsburg: "Am Ende zählt der Anfang!" - Den Satz kann sich Wolfsburgs Gerrit Fauser nach dem 2:5 in München in Stein hauen lassen, gemeint hat er: "Wir haben´s einfach verpennt das 1. Drittel." Dafür fackelt der EHC Red Bull ein Anfangsfeuer ab, denn der erste Titelanwärter hat aus dem Viertelfinal-Auftakt mit 2 Pleiten gegen Bremerhaven seine Schlüsse gezogen: "Das war vielleicht Glück für uns. Weil wir daraus gelernt haben, wie wir in den Playoffs spielen müssen", glaubt Ryan McKiernan. Die Adler haben den Spielauftakt in Ingolstadt zwar nicht "verpennt", aber nach dem 0:1 im letzten Drittel jeden gegnerischen Fehler ausgenutzt.

"Mannheim war eiskalt", erklärt Ingolstadt Fabio Wagner nach dem 1:3. Für die Adler war´s der 4. Sieg im Auswärtsspiel der Playoffs - wie kommt´s? "Keine Ahnung. Wir wollen einfach. Wir sind heiß, wir geben Gas", grinst Lean Bergmann, der zum wichtigen 2:1 traf.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 1. Runde in den beiden Halbfinals. Schon am Sonntag folgt die Runde 2: ab 13 Uhr mit Wolfsburg gegen München, ab 16.15 Uhr Mannheim gegen Ingolstadt. MagentaSport zeigt alle Spiele live. ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 1:3 (Serienstand: 0:1) "Eine Niederlage, die sitzen könnte", mutmaßt Reporter Basti Schwele für den Gastgeber. Denn Ingolstadt war zunächst die bessere Mannschaft, ging im 2. Drittel in Führung, kassiert nach im letzten Drittel noch 3 Tore. Für Mannheim war es der 4. Sieg im 4. Playoff-Auswärtsspiel. MagentaSport-Experte Christoph Ullmann erklärt das Spiel in einer 30 sekündigen Kurzanalyse: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OCsyY1BOUURBYjVxQ253dDNjaGNtaDY2a1BjRG9oVzFCd1pxcS95RXdQOD0= Mannheims Schütze Lean Bergmann zum wichtigen 2:1, dem ein Wechselfehler der Ingolstädter voranging: "Das weiß ich gar nicht. Ich bin einfach die Seite runtergelaufen und hatte relativ viel Platz außen. Da habe ich gedacht: schieß ich einfach mal." Bergmann über die Auswärtsstärke der Mannheimer in den Playoffs: "Keine Ahnung. Wir wollen einfach. Wir sind heiß, wir geben Gas." Der Link zum Interview mit Bergmanns 2:1: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SzZpQ1FqZWd0Mi9RdjA3NVVPT1k3L1VTeXBvVk5TYUZqbGl6YUxVWTgvcz0= "Mannheim war eiskalt", erklärt Ingolstadts Fabio Wagner nach dem 1:3, auch weil der ERC seine Chancen nicht verwertete: "Vielleicht müssen wir nicht mehr den Pass suchen, sondern mehr den Schuss. Die Mannheimer stehen hinten sehr kompakt, die blocken viele Schüsse weg. Deshalb müssen wir mehr die Möglichkeit suchen, die dreckigen Tore zu schießen. Daran werden wir weiterarbeiten und beim nächsten Spiel besser machen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S0VOMTNjRTlkMXJhV05MdlhxbzBJN0l4TkNmSVhVaGZDK1JvbUtkRGRCdz0= EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 5:2 (Serienstand: 1:0) Der erste Meister-Anwärter München macht da weiter, wo er gegen Bremerhaven im Viertelfinale aufgehört hat: den Gegner von Beginn an stressen. Ryan McKiernan erklärt den Münchner Spielverlauf (2:0; 2:2, 1:0) auf Deutsch, was schon allein top ist: "Wir haben das Spiel sehr gut angefangen. Vielleicht im 2. Drittel ein bisschen zu nachlässig gespielt. Im letzten Drittel sind wir wieder in unser Spiel zurückgekommen." McKiernan über die Lehren aus dem Viertelfinale, als die Münchner in der Serie zunächst 0:2 zurücklagen: "Das war vielleicht Glück für uns. Weil wir daraus gelernt haben, wie wir in den Playoffs spielen müssen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=KzNHRkx6NGxKL0huMnVCb3dNUFNNMHNJdDZMcCszcDZacE9yUUM5NnVBMD0= "Am Ende zählt der Anfang!" - Den Satz kann sich Wolfsburg Gerrit Fauser in Stein hauen lassen: "Wir haben´s einfach verpennt das 1. Drittel. Da müssen wir besser rauskommen, da waren wir einfach noch nicht da. Bis zum 2:1 sind war dann immer besser reingekommen. Alles in allem: man muss von Anfang da sein, sonst hast du hier keine Chance." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnlLcHZtbjJ5ajdncjQ4SnVCbzU2ZldwaTZoVG45aTJIZnI1YitkYnY3RT0= Die PENNY-DEL live bei MagentaSport: Halbfinale - 2. Runde Sonntag, 02.04.2023 Ab 13.00 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt Quelle: MagentaSport (ots)