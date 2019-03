DFB-Präsident will mehr Frauen in Fußball-Führungsämtern

DFB-Präsident Reinhard Grindel spricht sich für einen höheren Anteil von Frauen in wichtigen Ämtern des Fußballs aus. "Nicht nur im Fußball, sondern auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen und Organisationen stehen wir derzeit vor der Herausforderung, dass sich die Vielfalt der Gesellschaft nur bedingt in den Leitungsgremien widerspiegelt", sagte Grindel der "Welt am Sonntag".

Der Verband verweist auf ein Leadership-Programm, welches 2016 initiiert wurde, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich zu erhöhen, wenn auch vorerst im Ehrenamt. Auf die 24 freien Plätze bewarben sich zuletzt 149 Frauen, was als klares Zeichen für ein hohes Interesse zu deuten sei, heißt es beim DFB. "Für die Zukunftsfähigkeit der Vereine ist es unabdingbar, Frauen in verantwortungsvolle Positionen einzubinden", sagte Grindel. Quelle: dts Nachrichtenagentur

