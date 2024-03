Europa League: Leverkusen schlägt Qarabag im Achtelfinal-Rückspiel

Im Achtelfinale der Europa League hat Bayer 04 Leverkusen das Rückspiel gegen Qarabag Agdam 3:2 gewonnen. Nach einem Gleichstand im Hinspiel (2:2) steht Leverkusen damit im Viertelfinale.

Die Werkself legte einen starken Start hin, doch schon bald fand auch die Mannschaft aus Baku besser ins Spiel. Auch wenn Leverkusen tendenziell etwas mehr Chancen verzeichnen konnte, war Qarabag nicht zu unterschätzen. Abdellah Zoubir brachte die aserbaidschanische Mannschaft in der 58. Minute in Führung, gefolgt von Juninho in der 67. Minute. Jeremie Frimpong traf für Leverkusen in der 72. Minute. Letztlich war es Patrik Schick, der die Partie mit zwei Toren in der Nachspielzeit drehte.

Die weiteren Ergebnisse: Liverpool FC - Sparta Prag 6:1; Brighton & Hove Albion 1:0; Atalanta - Sporting CP 2:1. Für das Viertelfinale qualifizierten sich somit Liverpool, Roma und Atalanta.

West Ham schlägt Freiburg im Achtelfinale



Im Achtelfinale der Europa League hat West Ham United gegen den SC Freiburg in der Rückrunde 5:0 gewonnen. Nachdem Freiburg nach der Hinrunde 1:0 in Führung lag, zieht somit West Ham ins Viertelfinale ein. West Ham dominierte die Partie klar. Die Breisgauer kamen dagegen kaum gegen die Defensive der Londoner Mannschaft an und nur spät ins Spiel. Bereits in der neunten Minute brachte Lucas Paqueta West Ham in Führung. Zudem trafen Jarrod Bowen (32. Minute), Aaron Cresswell (52.) und Mohammed Kudus (77. und 85. Minute).

Die weiteren Ergebnisse: Villarreal CF - Olympique Marseille 3:1; Rangers FC - SL Benefica 0:1; Slavia Praha - AC Mailand 1:3. Damit stehen auch Olympique Marseille, SL Benefica und AC Mailand im Viertelfinale.

Quelle: dts Nachrichtenagentur