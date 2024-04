2. Bundesliga: HSV schlägt Kaiserslautern

Am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 gewonnen.

In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Mannschaften gute Torchancen. Dem HSV gelang es dann nach 34. Minute als erstes, daraus Kapital zu schlagen. Nach einem abgewehrten Schuss von Ransford Königsdörffer fiel der Ball Laszlo Benes vor die Füße, der aus fünf Metern den Führungstreffer besorgte. Fast mit dem Pausenpfiff glich der FCK jedoch aus. Im Anschluss an einen Ballgewinn im Mittelfeld schaltete Aaron Opoku schnell um und legte den Ball im Strafraum quer auf Ragnar Ache, der nur einzuschieben brauchte. Der HSV kam gut aus der Pause, doch auch die Pfälzer erspielten sich über Konter ihre Möglichkeiten. Wieder waren es die Hansestädter, die das Glück zuerst erzwingen konnten. Nach mehreren Abprallern zog Lukasz Poreba ab und brachte den Ball im Tor unter. Die Pfälzer drückten in der Folge auf den Ausgleich, blieben aber glücklos. Die Hamburger rücken durch den Sieg vorübergehend auf den dritten Platz vor, können aber den Abstand auf Holstein Kiel nicht verkürzen, da die "Störche" gegen dezimierte Nürnberger deutlich mit 4:0 gewannen. Der FCK bleibt unterdessen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Im dritten Spiel des Nachmittags trennten sich die SV Elversberg und der 1. FC Magdeburg 0:0. Am nächsten Spieltag reist der HSV nach Magdeburg, während die Lauterer bei Greuther Fürth antreten.

2. Bundesliga: Karlsruhe besiegt St. Pauli

In der Samstagabendbegegnung der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC mit 2:1 gegen den FC St. Pauli gewonnen.

Die Gastgeber starteten in der 2. Minute mit einem frühen Treffer durch Marcel Franke in die Begegnung. In der 37. Minute gelang den Kiezkickern durch Jackson Irvine der Ausgleich. Insgesamt fand die Partie in der ersten Hälfte auf Augenhöhe statt, mit leichtem Vorteil für die Hausherren. In der 69. Minute brachte Paul Nebel Karlsruhe erneut in Führung. Anschließend entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in welcher St. Paulis Hauke Wahl in der 77. Minute nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste. Ein weiterer Treffer blieb aus. Am nächsten Samstag tritt Karlsruhe in Paderborn an, St. Pauli empfängt am Sonntag Elversberg.

Quelle: dts Nachrichtenagentur