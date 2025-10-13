Jetzt ist es offiziell! Magdeburg feuert Coach Fiedler

Der 1. FC Magdeburg hat sich von Cheftrainer Markus Fiedler getrennt, berichten BILD und WELT übereinstimmend. Ausschlaggebend waren sechs Liga-Pleiten in Folge und ein 0:6 im Test gegen Braunschweig. Übergangsweise übernimmt ein Trainerteam aus U23-Coaches.

Sportchef Otmar Schork erklärte, das Vertrauen der Mannschaft in Fiedler sei nicht mehr gegeben – zuletzt stand der FCM mit schwächster Abwehr der Liga am Tabellenende. Neben Fiedler müssen auch seine Co-Trainer gehen; kurzfristig übernehmen Petrik Sander und Pascal Ibold mit Silvio Bankert die Vorbereitung auf Darmstadt. Die Klubführung sucht parallel eine dauerhafte Lösung.

Fiedler war erst im Sommer als Nachfolger von Christian Titz gekommen. Die Entscheidung fällt mitten in der Länderspielpause – ein Zeitfenster für Umstellungen im Kader und auf dem Trainingsplatz. Lokale Medien hatten noch vor Tagen von Rückendeckung berichtet; der Testspiel-Einbruch beschleunigte den Kurswechsel.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



