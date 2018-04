Eklat um Meyer: Null-Bock-Ansage an Tedesco!

Der Streit auf Schalke um Max Meyer (22) eskaliert. Wie SPORT BILD erfuhr, teilte der Mittelfeldspieler seinem Trainer Domenico Tedesco (32) in der Woche vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit, sich nicht mehr für seinen Arbeitgeber motivieren zu können. Er habe seit dem Hamburg-Spiel „mit Schalke abgeschlossen“, sagte Meyer dem Coach, der wissen wollte, was mit seinem Profi los sei. Meyer war während der Partie in Hamburg am 7. April zur Halbzeitpause ausgewechselt worden.

Diese Null-Bock-Ansage bereitete Tedesco große Sorgen im Kampf um die Vizemeisterschaft und den Einzug in die Champions League. Wie SPORT BILD erfuhr, bat er daraufhin seinen Chef Christian Heidel (54), sich mit dem Thema zu beschäftigen. Einen Tag nach dem Gladbach-Spiel (1:1) nahm Schalkes Manager Kontakt mit Meyer auf. Heidel wollte am gestrigen Sonntag ein Gesprächs-Termin mit dem U21-Europameister vereinbaren, um die Sache zu klären. Meyer sagte den Rapport-Termin ab. Dabei steht Meyer bis zum 30. Juni noch auf der Gehaltsliste der Königsblauen. Quelle: SPORT BILD