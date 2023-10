3. Liga live bei MagentaSport: Saarbrücken gegen Dresden abgebrochen, Luginger stützt Trainer Ziehl Aue Vierter!

Gute Laune, schlechte Laune! Der letztjährige Vizemeister Freiburg verliert erneut, kassiert gegen Aue ein 0:1, die 8. Niederlage nach 13 Spieltagen - Vorletzter. Aue hingegen klopft wieder oben an, springt auf den 4. Platz. Da steigt auch die Laune bei Trainer Pavel Dotchev, der lachend zu Protokoll gibt: "Jetzt werden wir den Aufstieg in Angriff nehmen. Nein. Ich freue mich über jeden Punkt. Der Sieg war sehr wichtig auch für die Moral der Mannschaft." Aues Sportchef, Matthias Heidrich, will den Trend dagegen unbedingt fortsetzen: "Aufsteigen müssen wir nicht. Aber wir setzen uns ambitionierte Ziele und wollen oben dabeibleiben."

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Sonntag aus der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Verl deklassiert Lübeck, gewinnt mit 4:0, spielt aber auch eine gute Stunde in Überzahl. Verl, seit 5 Spielen ungeschlagen, stellt mit 29 Treffern die beste Offensive der Liga. "Wir haben jetzt einen guten Lauf. Wir sind seit fünf Spiele ungeschlagen. Wir wollen die Welle aber weiter reiten", sagt Trainer Alexander Ende. Lübeck ist mit 12 Punkten aktuell Platz 16. "Ich finde, dass das Ergebnis etwas stinkt. Wir haben hier gerade in Unterzahl alles reingeworfen. Und trotzdem finde ich, dass hier nicht vier Tore dazwischenlagen", ärgert sich Trainer Lukas Pfeifer. Saarbrücken gegen Dresden wurde am Nachmittag nach starken Regenfällen und unbespielbarem Platz zur Halbzeit abgebrochen. Da stand´s 0:0 und irgendwie auch bezeichnend für die Saarländer, aktuell mit 2 Spielen weniger auf dem 15. Platz. Sportdirektor Jürgen Luginger schützt seinen Trainer Rüdiger Ziehl: "Wir müssen nicht über den Trainer diskutieren. Wichtig ist, dass die Ergebnisse wieder kommen. Wir wollen nicht da unten stehen und dableiben. Wir wollen in der Tabelle klettern."Quelle MagentaSport benennen. Spieltag 14 startet am Freitag mit Aue gegen Verl - live ab 18.30 Uhr. Am Samstag gibt es dann die Konferenz mit u.a. dem Bayern-Duell 1860 München gegen Jahn Regensburg sowie RW Essen gegen Bielefeld - live ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uh rim Einzelspiel bei MagentaSport.

SC Freiburg II - Erzgebirge Aue 0:1

Bei der U23 Freiburgs erinnert nach der überragenden Vorsaison und vielen Abgängen vieles an die Abstiegssaison des FC Bayern II nach dem Drittligameisterjahr: 0:1 verlieren die Breisgauer gegen Aue. Die Sachsen siegen erstmals seit Anfang September in der Fremde.

Pavel Dotchev, Trainer Erzgebirge Aue freut sich auf die Heimfahrt: "Jetzt werden wir den Aufstieg in Angriff nehmen (lacht). Nein. Ich freue mich über jeden Punkt. Der Sieg war sehr wichtig auch für die Moral der Mannschaft. In den sieben Stunden kann man super ausschlafen und sich auf das Landespokalspiel am Dienstag in Riesa freuen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0owV09lNy9FT2ZpZVVrWlBmM0drSUlqbDE3VjJsYnk1amJWQVdZclU1ND0=

Matthias Heidrich, Geschäftsführer Sport Erzgebirge Aue: "Aufsteigen müssen wir nicht. Aber wir setzen uns ambitionierte Ziele und wollen oben dabeibleiben."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SElmaUpiaU5PMVM2NmRnRnZDV0xnNnlwcHhaa29nTUVwSEhheDZlMXI5RT0=

Thomas Stamm, Trainer SC Freiburg II: "Uns fehlt das Nötige an Zielstrebigkeit. Dass wir das heute wieder durch einen Standard verlieren, ist besonders ärgerlich, weil wir immer den Fokus darauf legen."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aTRjZzZtRFhMeWcxQnQ4NzdjQXNacmhnMG03Tm1xNElxRnNJK09vS3RVRT0=

SC Verl - VfB Lübeck 4:0

Der SC Verl beendet den Oktober nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Lübeck ungeschlagen und holt dabei drei Siege in fünf Partien. Für Aufsteiger Lübeck wird es im Keller immer enger, nach fast einer Stunde in Unterzahl geht dem Team am Ende die Kraft aus.

Alexander Ende, Trainer Verl: "Wir haben jetzt einen guten Lauf. Wir sind seit 5 Spielen ungeschlagen. Wir fahren jetzt am Freitag zu einem richtig schweren Spiel in Aue. Wir wollen die Welle aber weiter reiten."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUFqMEZkcmUxQUpDendrWlNUVkNUTjV5dFdEM2liNEt5UnJJN2Q5aUlYOD0=

Lukas Pfeiffer, Trainer Lübeck: "Ich finde, dass das Ergebnis etwas stinkt. Wir haben hier gerade in Unterzahl alles reingeworfen. Und trotzdem finde ich, dass hier nicht 4 Tore dazwischenlagen."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NVdrRHQxdmpZSlMyM1lkdTQ2bzhhc1AzWmhYaFFLSUlMNklDS2RERUhEdz0=

1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden 0:0 (wurde zur Pause abgebrochen)

Die Wasserschlacht von Saarbrücken musste in der Pause abgebrochen werden. Das Feld war nicht mehr bespielbar. Es regnete ohne Pause, die Bälle kamen kaum an. Schiedsrichter Dr. Arne Aarnink brach daraufhin nach 45 Minuten das Spiel ab.

Schiedsrichter Dr. Arne Aarnink: "Dass kein regulärer Ablauf mehr möglich war, hat den Ausschlag gegeben, das Spiel abzubrechen. Die sich verschlechternden Wetter- und Platzverhältnisse haben dazu geführt, dass der Ball zum Ende der 1. Halbzeit auch im Strafraum nicht mehr lief. Es bestand auch durch die Zweikämpfte auch eine Verletzungsgefahr. Wir wollten dann in der Pause schauen, ob sich die Verhältnisse dann verändern oder verbessern. Das war nicht der Fall. Dementsprechend mussten wir das Spiel abbrechen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFZ6M0xlUVhLNHlON1MwaVhTRTBvTzV3dFkxcFVCSHpsNVZNUm84T3lKaz0=

Ralf Becker, Geschäftsführer Sport Dresden über den Abbruch: "Grundsätzlich wollten wir alle Fußball spielen. Das hat sich jetzt aber anders entwickelt. So ein Spiel gibt es nur alle paar Jahre. Mit einem regulären Fußballspiel hat das nichts zu tun. Wir haben uns dann alle besprochen. Das ist eine Entscheidung, da gibt es kein richtig oder falsch. Wir haben die weiteste Anreise und haben 2000 Fans dabei. Wir wollen unbedingt das Spiel spielen, aber das ist nicht regulär. Für den Schiedsrichter war es eine schwere Entscheidung. Er hat sich für den Abbruch entschieden und das akzeptieren wir."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WWZHWjY5NDQ3R09EVDVsem1GTXcwR3l0UGl4Z0UycXZQMEUrTjNueW1RND0=

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Am Ende sah es nicht wirklich nach Fußball aus. Es waren zwar 11 Spieler mit einem Ball, aber am Ende war es eher ein Lotteriespiel. Daher kann man die Entscheidung ein bisschen nachvollziehen. Es ist aber ärgerlich, dass wir 45 Minuten gespielt haben und es ohne Wert bleibt... Wir hätten gerne zu Ende gespielt. Das kann man aber am Ende auch nachvollziehen. Der Schiedsrichter ist dafür verantwortlich. Das Geschrei ist groß, wenn sich jemand verletzt."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHBPckZScFE0TDgvczhsUERoSXRRQ3RvaHM4S2FrdlUvanFBS1dNVEMxRT0=

Jürgen Luginger, Sportdirektor Saarbrücken, in der Halbzeitpause über die Wasserschlacht: "Das hat nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Das muss man so sagen. Sobald man den Ball über 5 Meter spielen will, geht das nicht. Man kann nur lange Bälle spielen. Das ist kein Fußballspiel."

Luginger ber die aktuelle sportliche Lage auf Platz 15: "Wir haben uns das alles etwas anders vorgestellt. Was die Punkteausbeute angeht, haben wir zu wenig. Wenn man die Qualität der Mannschaft sieht, müssten wir schon mehr Punkte haben. Die Heimspiele gegen Mannheim und Lübeck haben wehgetan. Wir müssen jetzt hellwach sein. Es wäre wichtig, wenn wir gegen Dresden 3 Punkte holen. Wir müssen punkten, egal wie in der nächsten Zeit... Wir müssen nicht über den Trainer diskutieren. Wir tauschen uns aus. Wichtig ist, dass die Ergebnisse wieder kommen. Wir wollen nicht da unten stehen und dableiben. Wir wollen in der Tabelle klettern."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0phVWtzQlh4dzBMYnRpeHhOQ3R6aHpyVEw5dHhXa1N6QW9peHVVNTNjVT0=

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

Freitag, 03.11.2023

Ab 18.30 Uhr: FC Erzgebirge Aue - SC Verl

Samstag, 04.11.2023

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Dynamo Dresden - SC Freiburg II, SV Sandhausen - 1. FC Saarbrücken, VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching, TSV 1860 München - Jahn Regensburg, RW Essen - Arminia Bielefeld

Ab 16.15 Uhr: FC Ingolstadt - Borussia Dortmund II

Sonntag, 05.11.2023

Ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Ab 16.15 Uhr: Preußen Münster - SSV Ulm

Ab 19.15 Uhr: Hallescher FC - Viktoria Köln

Quelle: MagentaSport (ots)