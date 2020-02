Zweites Skispringen in Willingen am Sonntag wegen des Orkantiefs „Sabine“ abgesagt

Ein unter Federführung der allgemeinen Polizeibehörde gebildeter Krisenstab, bestehend aus Vertretern der Polizeibehörde, der Gemeinde Willingen (Upland), des Ski Clubs Willingen und des Internationalen Ski-Verbandes FIS hat am Samstag Abend in Willingen (Upland) entschieden, den für den Sonntag geplanten zweiten FIS Skisprung-Weltcup in Willingen (Upland) abzusagen.

"Wir müssen uns bei unserer Entscheidung auf das stützen, was unsere Quellen, das ist momentan der Deutsche Wetter Dienst, derzeit an Informationen liefert. Ich bin mir der Verantwortung, die ich in diesem Moment trage, voll bewusst. Die Gemeinde Willingen (Upland) wird einer Öffnung des Stadions morgen nicht zustimmen,“ erklärte Willingens Bürgermeister Thomas Trachte. "Die Gemeinde hat Sorge für das Wohl aller Beteiligten, also der Besucher, der Athleten und Betreuer und aller Helfer zu tragen. Wir würden das Risiko eingehen, dass die Leute spätestens auf dem Weg nach Hause in den angekündigten Sturm geraten. Die Personen die hier mit dem Abbau der Installationen beschäftig sind brauchen 6 - 8 Stunden bis alles abgebaut ist. Die Sicherheit der Menschen mit denen wir es hier zu tun haben ist natürlich wichtiger als alles andere“ so Trachte. Die Kosten der Eintrittskarten werden abzüglich der Vorverkaufsgebühr gegen Vorlage der Originaleintrittskarten erstattet, und zwar dort, wo das Ticket gekauft wurde. Eine Barauszahlung erfolgt nicht. Die „Willingen Five“-Wertung geht an Stephan Leyhe Mit der Absage ist das diesjährige Weltcup-Wochenende nach nur einem Tag vorzeitig beendet. Die „Willingen Five“-Wertung gewinnt Stephan Leyhe nach dem ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Leyhe kassiert dadurch das zusätzliche Extra-Preisgeld von 25.000 Euro . Quelle: SC Willingen

