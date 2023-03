Stefan Kraft will die RAW Air gewinnen

Der traditionsreiche Holmenkollen in Oslo mit seiner Großschanze hat Stephan Leyhe am Wochenende Rätsel aufgegeben. Nach der WM-Pause hat der Willinger bei seiner Rückkehr in den Weltcup im Mekka des Nordischen Skisports die Plätze 25 und 30 belegt, aber am Ende wirklich keine wirkliche Lösung für die schwierig zu springenden Schanze gefunden. Er setzt jetzt bei der RAW Air große Hoffnungen auf Lillehammer und die positiven Erinnerungen auf der Olympiaschanze in seiner besten Saison vor dem Kreuzbandriss. Immerhin erreichte der Willinger in den beiden ersten Konkurrenzen der Dreischanzentournee zweimal das Finale, was von den sieben DSV-Adlern außerdem nur noch Andreas Wellinger und Karl Geiger gelang.

Allerdings sprang Geiger am Samstag auf das Podest und ist hinter Wellinger als Sechster vor dem gesundheitlich leicht angeschlagenen Olympiasieger bester Deutscher in der Gesamtwertung. Und im zweiten Bewerb überzeugten neben Wellinger und Eisenbichler Karl Geiger mit Rang 12. und Justin Lisso (13.) am Sonntag, während Constantin Schmid (37.) und Philipp Raimund (43.) im zweiten Durchgang erneut zuschauen mussten. Der Gesamtsieg und die tolle Siegprämie sind derzeit allerdings kein Thema für Horngachers „Adler“.

Stephan Leyhes Körpersprache verrät derzeit aber schon, dass er von seinem Saisonziel konsequent in die Top 15 zu springen weit entfernt ist. Dass ihn die TV-Reporter derzeit nicht zum Interview bitten, scheint ihm beinahe recht zu sein. Wieder kam der Willinger (210,8) bei nicht gerade optimalen Windbedingungen zunächst auf 121,5 m, denen er aber erneut nur 114 m folgen lassen konnte. Schon am Samstag folgten auf 123,5 im ersten Durchgang nur 114,5 m im Finale. Mit insgesamt sechs Weltcup-Punkten rückte er mit 228 Zählern bis auf einen Zähler an Constantin Schmid (229) heran. Unmittelbar hinter den beiden folgt schon Philipp Raimund (196) auf Platz 26. Das Trio muss vor dem letzten Springen beim Finale-Sonntag am 2. April in Planica unter den Top 30 rangieren, um dabei zu sein. Das will Leyhe natürlich unbedingt schaffen, nachdem er schon beim Auftakt in Wisla nur Zuschauer war und die WM verpasst hat.

Lanisek vor Kraft und Geiger hieß das Podest am Samstag, Stefan Kraft (266,1) vor Lanisek (257,8) und Dawid Kubacki (257,7) die Reihung am Sonntag. Der Österreicher (768,0) vor Lanisek (753,4) und Halvor Egner Granerud (750,) in der Tourneewertung, für die auch die Qualifikationen herangezogen werden. Leyhe (595,0) folgt auf Platz 24 vor Eisenbichler (538,4). Im Weltcup führt Granerud (1738) vor Kubacki (1448) und Lanisek (1276). Kraft ist Vierter (1258), Wellinger schon Sechster (820), drei Plätze vor Geiger (595).

Katharina Althaus im Pech – Klinec führt

Katharina Althaus hat auch beim zweiten Springen der Raw-Air-Tour in Oslo das Treppchen verpasst. Nachdem sie am Vortag Pech mit dem Wind hatte, brachte sie dieses Mal ein Sturz um jede Chance. Der Sieg ging an Ema Klinec (125+134,5), die auch die Gesamtwertung anführt. Selina Freitag sprang nur knapp am Podium vorbei.

Klinec schob sie sich noch von Rang fünf auf Platz eins. Mit sechs Punkten Rückstand wurde Vortagessiegerin Chiara Kreuzer aus Österreich Zweite (126+122 Meter). Lokalmatadorin Anna Odine Strom, die zur Halbzeit noch in Führung lag, komplettierte das Podium (127,5/120).

Die dreifache Weltmeisterin Althaus musste sich nach ihrem eher enttäuschenden Platz fünf vom Vortag erneut mit Rang fünf zufriedengeben. Allerdings hatte die Oberstdorferin erneut Pech, als sie im zweiten Versuch bei viel Aufwind die Landung nicht stehen konnte und stürzte. So wurde Selina Freitag beste DSV-Athletin auf Rang vier. Am Ende fehlten der Sächsin nach Sprüngen auf 125 und 123,5 Meter knapp vier Punkte auf das Podest. Auch in der RAW Air-Gesamtwertung ist Althaus Fünfte und rangiert Freitag auf Platz vier knapp vor ihr.

Weiter geht's für die Frauen bereits am Montag in Lillehammer. Dort steht ab 11.30 Uhr die Qualifikation an, ehe ab 16.30 Uhr der Wettkampf folgt. Anders als bei den Männern endet der offizielle Teil der Norwegen-Tour für die Frauen bereits in Lillehammer, da die Premiere des Skifliegens vom Monsterbakken in Vikersund nicht in die Gesamtwertung einfließt. Umso wichtiger sind die Punkte im Vorfeld, da sich nur die ersten 15 Plätze für das Skifliegen von der weltweit größten Skiflugschanze qualifizieren.

Ergebnisliste Oslo 12.03.2023



Gesamtwertung RAW Air 12.03.2023

Ergebnisliste Ladies Oslo 12.03.2023

Gesamtwertung RAW Air Ladies 12.03.2023

Quelle: SC Willingen