2. Bundesliga: Karlsruhe gewinnt gegen Köln - Kurioses Eigentor

Am 24. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Karlsruher SC in einer umkämpften Partie mit 1:0 gegen den 1. FC Köln durchgesetzt. Das entscheidende Tor fiel dabei durch ein besonders unglückliches Eigentor von Kölns Timo Hübers in der 52. Minute.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften eine engagierte Leistung, gefährliche Torraumszenen blieben aber Mangelware. Köln hatte leichte Vorteile, konnte aber keine seiner Chancen nutzen. Die beste Gelegenheit hatte Damion Downs in der 13. Minute, doch KSC-Keeper Max Weiß parierte stark. Auf der anderen Seite blieb Karlsruhe defensiv kompakt und lauerte auf Umschaltmomente, fand aber selbst kaum Wege vor das gegnerische Tor.

Nach der Pause erwischten die Gastgeber den besseren Start - wenn auch mit Glück. Christoph Kobald setzte sich auf der rechten Seite stark durch und brachte eine scharfe Hereingabe in den Fünfmeterraum. Jusuf Gazibegovic versuchte zu klären, schoss dabei aber unglücklich seinen Mitspieler Hübers an, von dem der Ball slapstick-mäßig ins eigene Netz sprang.

Köln drängte in der Folge auf den Ausgleich und übernahm die Spielkontrolle. Die Gäste kamen zu mehreren Abschlüssen, doch die Karlsruher Defensive hielt dem Druck stand. Vor allem Max Weiß zeigte sich in Topform und entschärfte unter anderem einen gefährlichen Schuss von Eric Martel (74.). Der KSC verlegte sich in den Schlussminuten aufs Verteidigen und brachte den knappen Vorsprung letztlich über die Zeit.

Fazit: Ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg für den KSC, der mit einer soliden Defensivleistung den stürmischen Angriffen der Kölner standhielt. Der Effzeh hingegen wird sich ärgern, trotz teilweise spielerischer Überlegenheit und mehr Abschlüssen ohne Punkte nach Hause zu fahren.

Mit dem Sieg hält Karlsruhe Anschluss an die extrem nah beieinanderliegenden oberen Tabellenplätze und ist auf Rang neun, nur sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter Hamburger SV. Köln hat die Chance verpasst, zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen und landet mit einem Punkt Abstand zum HSV auf Rang drei. Die Hamburger haben ihre Partie an diesem Spieltag noch vor sich.

2. Bundesliga: HSV verliert in Paderborn

Zum Abschluss des 24. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 0:2 beim SC Paderborn verloren.

Beide Teams lieferten sich am Sonntag von Beginn an eine intensive Auseinandersetzung, wobei sich die Hausherren schnell leichte Feldvorteile erarbeiten konnten. Die Führung durch Filip Bilbija in der 15. Minute war entsprechend nicht unverdient. Eine Antwort der Rothosen blieb bis zur Pause aus. Nach dem Seitenwechsel blieb der HSV bemüht, aber auch die Paderborner hatten immer wieder gute Phasen und agierten insgesamt mutig. Das wurde in der 84. Minute belohnt, als Joker Adriano Grimaldi den Deckel drauf machte.

Der HSV bleibt nach der Niederlage Tabellenführer, ist aber weiterhin punktgleich mit dem 1. FC Kaiserslautern. Paderborn rückt auf den vierten Platz vor und hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Für die Ostwestfalen geht es am kommenden Sonntag in Regensburg weiter, Hamburg ist bereits am Samstag gegen Düsseldorf gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 4:1, SV 07 Elversberg - Hertha BSC 4:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur