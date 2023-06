Katar-Scheich kauft Manchester United für 5,8 Milliarden Euro

Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani wird Manchester United übernehmen. Der Bruder des Emirs von Katar will den Verein zu früherem Glanz führen. Die bisherigen Besitzer, die Glazer-Familie soll sein Angebot über 5,8 Milliarden Euro angenommen haben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der englische Traditionsclub und Rekordmeister Manchester United wechselt den Besitzer. Jassim bin Hamad Al Thani kauft den Verein. Der katarische Scheich soll 5,8 Milliarden Euro für die Red Devils bezahlt haben. Über die Übernahme berichtet zu erst die katarische Zeitung Al Watan.

Jassim Al Thani ist der Sohn von Hamad bin Khalifa Al Thani, dem ehemaligen Emir von Katar. Bis 2003 war Jassim Thronfolger. Dann trat er die Position wegen Desinteresses aber an seinen jüngeren Bruder Tamim Bin Hamad Al Thani ab. Heute ist er Vorsitzender der Qatar Islamic Bank.

In der Fussballwelt trat Jassim bin Hamad Al Thani während der WM 2022 in Katar in Erscheinung. Er war mit seinem Bruder und Fifa-Chef Infantino bei der Pokalübergabe auf dem Podium. Er stand neben Emiliano Martinez, als dieser obszön mit seiner Auszeichnung zum besten Torhüter jubelte.

Manchester United war bislang in der Hand der US-amerikanischen Glazer-Familie. Diese wollte den Verein aber loswerden. Neben Al Thani bot auch der britische Milliardär Jim Ratcliffe. Gerüchten zufolge sollen auch Tesla-Chef Elon Musk und United-Legende David Beckham Interesse bekundet haben.

Die ersten beiden Angebote Al Thanis lehnte die von Fans oft kritisierte Glazer-Familie noch ab. Beim dritten konnten sie nun nicht mehr widerstehen.

Bei einem der Gebote sagte Jassim bin Hamad Al Thani, er wolle Manchester United wieder zum früheren Glanz auf und neben dem Spielfeld führen. Die Red Devils konnten zuletzt trotz hoher Transferausgaben nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Der niederländische Trainer Erik ten Hag sagte deshalb kürzlich, man müsse sich im Sommer verstärken. Hier dürfte das auf 310 Milliarden Euro geschätzte Vermögen der Al Thani-Familie wohl helfen."

Quelle: RT DE