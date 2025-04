1. Bundesliga: Schlusslicht Kiel torpediert Leipzigs Europaträume

Am 30. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig vor heimischer Kulisse gegen Holstein Kiel mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Sachsen rissen die Begegnung zu Beginn noch an sich und kamen zu Möglichkeiten: In der vierten Minute verpasste Sesko im Fünfmeterraum knapp.

In der siebten Minute meldete sich aber auch der Gast vorne an: Skrzybskis Versuch aus 40 Metern konnte Gulacsi im Zurückeilen aber gerade noch über den Querbalken bugsieren.

Insgesamt ließ der Druck der Löw-Truppe immer mehr nach und die Rapp-Elf durfte schalten und walten. Das nutzte der Tabellenletzte in der 44. Minute: Skrzybski zog über rechts davon, bediente in der Mitte Machino und der Japaner drückte das Leder zur Führung in die Maschen. Blutleere Hausherren lagen somit nach 45 Minuten zurecht hinten.

Mit Schwung kamen die Ostdeutschen aus der Kabine: In der 49. Minute verpasste Baumgartner eine Flanke nur um Haaresbreite. Doch auch die KSV versteckte sich nicht und schrammte in der 59. Minute durch Bernhardssons Fernschuss nur knapp am 2:0 vorbei.

In der 74. Minute gelang dann aber doch noch der RB-Ausgleich: Openda wurde im Strafraum von Dähne erwischt, es gab Elfmeter für die Gastgeber und Sesko nutzte diesen eiskalt.

Die Sachsen rannten danach weiter an, agierten aber zu harmlos und mussten sich gegen tapfer kämpfende Holsteiner letztlich mit einem Zähler begnügen.

Damit hält Leipzig einen Punkt vor Freiburg vorerst Tabellenplatz vier, Schlusslicht Kiel verkürzt den Rückstand auf den Relegationsrang immerhin auf drei Zähler.

In den Parallelbegegnungen der 1. Bundesliga kam es zu den folgenden Ergebnissen: Heidenheim - Bayern München 0:4, Bremen - Bochum 1:0, Freiburg - Hoffenheim 3:2, Mainz - Wolfsburg 2:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur