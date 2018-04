Die Bayern stehen im Champions-League-Halbfinale. Die Münchener spielten am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla 0:0. Nach dem 2:1 im Hinspiel reichte das aus. Sevilla zeigte sich unbequem aber bewegte nicht viel, die Bayern konnten ihre Leistung allerdings auch nicht voll abrufen. Somit ging das Remis ging in Ordnung.

Die Halbfinals werden am 13. April in Nyon ausgelost. Die Hinspiele finden am 24. und 25. April, die Rückspiele am 1. und 2. Mai 2018 statt. Das Finale ist am 26. Mai 2018 im Stadion NSK Olimpijskyj in Kiew.

Quelle: dts Nachrichtenagentur