DFB-Pokal: Bayern spielen in 2. Runde gegen SV Rödinghausen

In der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals spielt der FC Bayern München gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen aus dem ostwestfälischen Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Rödinghausen hatte in der 1. Hauptrunde Dynamo Dresden besiegt.

Die weiteren Auslosungsergebnisse: Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg, SC Weiche Flensburg 08 - Werder Bremen, BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn 07, SSV Ulm 184 - Fortuna Düsseldorf, SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV, Holstein Kiel - SC Freiburg, Arminia Bielefeld - MSV Duisburg, 1. FC Heidenheim- SV Sandhausen, RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln - FC Schalke 04, Hannover 96 - VfL Wolfsburg, SV Darmstadt 98 - Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen, FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin.

Die 2. Hauptrunde wird am 30. und 31. Oktober gespielt. Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist am 5. und 6. Februar 2019, das Viertelfinale am 2. und 3. April 2019, das Halbfinale am 23. und 24. April 2019 und das Finale am 25. Mai 2019 in in Berlin. Quelle: dts Nachrichtenagentur

