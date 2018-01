2. Bundesliga: Aue verliert gegen Braunschweig

Am 20. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Erzgebirge Aue gegen Eintracht Braunschweig mit 1:3 verloren.

In der 12. Minute brachte Pascal Köpke die Gastgeber in Führung. Keine zwei Minuten später erzielte Suleiman Abdullahi den Ausgleichstreffer nach einer Vorlage von Jan Hochscheidt. Domi Kumbela traf in der 35. Spielminute nach einer Vorlage von Philipp Hofmann. Abdullahi baute die Führung der Gäste in der 72. Minute weiter aus.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SV Sandhausen - Dynamo Dresden 1:0, FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 0:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur