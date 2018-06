Rallye Italien Sardinien: SKODA Piloten Kopecký und Veiby kämpfen auf der Mittelmeerinsel um WRC 2-Sieg

SKODA Werksfahrer Jan Kopecký (CZE) darf sich zurecht ,Mister 100 Prozent' nennen. Zusammen mit Beifahrer Pavel Dresler (CZE) gewann er in der laufenden Saison sämtliche Rallyes, an denen er teilnahm. Das SKODA Team war bei allen drei bisherigen Läufen zur Tschechischen Meisterschaft sowie den WM-Läufen Rallye Monte Carlo und Rallye Frankreich/Tour de Corse erfolgreich.

Bei der bevorstehenden Rallye Italien Sardinien (7. bis 12. Juni) will Kopecký diese Siegesserie fortsetzen und den Abstand zum WRC 2-Meisterschaftsführenden und SKODA Teamkollegen Pontus Tidemand verkürzen, der den italienischen WM-Lauf wie geplant auslässt. Nach ihrem zweiten Platz im Vorjahr hinter dem damaligen Sieger Kopecký zählen auch die SKODA Junioren Ole Christian Veiby und Stig Rune Skjaermoen (NOR/NOR) im zweiten SKODA FABIA R5 auf den harten sardischen Schotterpisten zum Favoritenkreis in der WRC 2-Kategorie.

Nachdem sie die bisherigen drei Läufe zur Tschechischen Rallye-Meisterschaft (MCR) dominiert haben, kehren Jan Kopecký und Pavel Dresler (CZE/CZE) in die Weltmeisterschaft zurück. Nach Siegen bei der Rallye Monte Carlo und der Rallye Frankreich/Tour de Corse rangiert das tschechische Team zurzeit auf dem zweiten Platz in der WRC 2-Gesamtwertung. "Obwohl ich als Asphaltspezialist gelte, konnte ich auf den Schotterpisten von Sardinien im vergangenen Jahr die WRC 2-Wertung gewinnen. Ich freue mich auf die Rückkehr auf die Insel", betont Jan Kopecký. Einer seiner härtesten Widersacher im Kampf um den WRC 2-Sieg dürfte sein junger Teamkollege O.C. Veiby sein, der im vergangenen Jahr auf Sardinien Zweiter wurde. "Ich bin auf die sandigen und harten Pisten gut vorbereitet. Meine Erfahrungen von der Rallye Argentinien, wo ich einen zweiten Platz in der RC 2-Klasse erzielte, werden mir auf Sardinien helfen, ein gutes Resultat zu erzielen", gibt sich Veiby zuversichtlich.

SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek ist mit dem bisherigen Verlauf der Motorsportsaison 2018 mehr als zufrieden. "Wir haben Halbzeit in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft und konnten bislang fünf von sechs Läufen der WRC 2-Kategorie gewinnen. Unter den zwölf Nennungen für die WRC 2-Kategorie bei der Rallye Italien Sardinien ist unser erfolgreicher SKODA FABIA R5 erneut das beliebteste Fahrzeug", betont Hrabánek.

Die Rallye Italien Sardinien bietet den Teams 20 Wertungsprüfungen mit insgesamt über 313 Kilometern auf harten und anspruchsvollen Schotterpisten. Nicht nur die harten Schotterpisten, auch die hohen Temperaturen sind eine Herausforderung für die Teams. Während Außentemperaturen von rund 28 Grad Celsius herrschen, kann es im Cockpit der Rallye-Autos bis zu 68 Grad Celsius warm werden.

Nach der Show-Prüfung zum Auftakt am Donnerstag auf dem Rallycross-Gelände von Ittirii führt die Route am Freitag im Norden der Insel über vier Wertungsprüfungen, die jeweils zweimal absolviert werden. Der Samstag ist erneut der längste Tag der Rallye mit weiteren sieben Wertungsprüfungen über zusammen mehr als 146 Kilometer. Am Sonntag fällt die endgültige Entscheidung auf den verbleibenden vier Prüfungen nahe der Küste nördlich vom Start- und Zielort Alghero.

Wussten Sie schon, dass...

...die heute als Rallye Italien Sardinien bekannte Veranstaltung 1928 zum ersten Mal unter dem Namen ,Rally di Fiori' (Blumen-Rallye) durchgeführt wurde und seit der Gründung der Rallye-Weltmeisterschaft 1973 zum WM-Kalender zählt?

... der italienische Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft bis 2003 auf dem Festland mit Start und Ziel in San Remo stattfand, bevor er nach Sardinien umzog?

...Michèle Mouton bei der Rallye San Remo 1981 ihren ersten Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft feierte und noch immer die einzige Frau in der Siegerliste ist?

...auf der Wertungsprüfung ,Monte Lerno' der Rallye Italien Sardinien eine ähnlich bekannte Sprungkuppe wie der berühmte Fafe-Sprung in Portugal existiert und diese unter dem Namen ,Micky's Jump' firmiert?

Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)

Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018 Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018 Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018 Rallye Frankreich/Tour de Corse 05.04.-08.04.2018 Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018 Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018 Rallye Italien 07.06.-10.06.2018 Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018 Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018 Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018 Rallye Großbritannien 04.10.-07.10.2018 Rallye Spanien 25.10.-28.10.2018 Rallye Australien 15.11.-18.11.2018

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)