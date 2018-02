Europa League: Leipzig gewinnt in Neapel

RB Leipzig hat bei seinem ersten Auftritt in der Europa League das Hinspiel in der Zwischenrunde mit 3:1 beim SSC Neapel gewonnen.

Nachdem in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, aber Leipzig schon deutlich mehr Chancen hatte und für Tempo sorgte, traf Neapels Adam Ounas in der 52. Minute und brachte die Gastgeber zunächst in Führung. Treffer von Timo Werner (61.) und Bruma (74. Minute) drehten die Partie jedoch verdient, und Werner legte in der Nachspielzeit noch einen Treffer drauf.

Das Rückspiel in Leipzig ist am 22. Februar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur