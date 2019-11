1. Bundesliga: Hoffenheim gewinnt gegen Paderborn

Am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Paderborn 07 mit 3:0 gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel in der 2. Spielminute: Robert Skov setzte einen Freistoß aus 30 Metern direkt unter die Latte. In der 15. Minute baute Pavel Kaderabek nach einer Vorlage von Florian Grillitsch aus. Jürgen Locadia traf in der 26. Minute für die Gastgeber nach einer Vorlage von Kaderabek.



Nach dem Sieg ist Hoffenheim mit 17 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Paderborn steht nach der Niederlage mit vier Punkten auf dem 18. Tabellenplatz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur