1. Bundesliga: Leipzig spielt unentschieden in Frankfurt

Im zweiten Sonntagsspiel des vierten Spieltags der Bundesliga trennten sich Eintracht Frankfurt und RB Leipzig mit einem 1:1-Unentschieden.

Das erste Tor der Partie fiel in der 26. Spielminute: Der Frankfurter Gelson Fernandes verwandelte einen Abpraller aus fünf Metern. Zuvor konnte Peter Gulacsi einen Kopfball von Sébastien Haller abwehren. Den Ausgleich erzielte Emil Forsberg in der 54. Minute per Elfmetertor.

Leipzig ist nach dem Spiel mit fünf Punkten auf dem 10. Tabellenplatz und Frankfurt mit vier Punkten auf Rang 13.

Leverkusen feiert ersten Saisonsieg



Im ersten Sonntagsspiel des vierten Spieltags der Bundesliga hat Bayer Leverkusen 1:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen und damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Werkself rückt mit jetzt drei Zählern auf dem Konto auf Rang 15 vor, die Mainzer stehen mit sieben Zählern auf Platz sieben. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft. Aufgrund einer schlechten Chancenverwertung gingen die Teams aber torlos in die Kabinen. Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als die Gäste durch einen Treffer des eingewechselten Robin Quaison vermeintlich in Führung gingen: Das Tor wurde allerdings nach dem Videobeweis nicht gegeben, da Quaison klar mit der Hand am Ball war. Der vermeintliche Treffer weckte die Mainzer offenbar auf: Sie spielten deutlich offensiver als noch in der ersten Hälfte. Genau in dieser Drangperiode der Gäste fiel das Tor der Leverkusener: Kai Havertz traf in der 62. Minute nach Flanke von Julian Brandt per Kopf. In der Schlussphase ließen die Hausherren die Gäste kommen und setzten auf Konter. Viele gute Chancen der Mainzer ließen sie dabei aber nicht zu. Am fünften Spieltag trifft Mainz am Mittwochabend auf Wolfsburg, Leverkusen spielt zuvor bei Aufsteiger Düsseldorf.

Bayern gewinnen auf Schalke



Am 4. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern auch auf Schalke gewonnen - 2:0 war der Endstand. Mit vier Siegen in vier Spielen bleibt der amtierende Meister damit auf Platz eins der Tabelle, Schalke muss sich mit vier Niederlagen in vier Spielen dagegen erste Gedanken über einen Abstiegskampf machen. James Rodríguez brachte die Bayern schon in der 8. Minute in Führung, Robert Lewandowski legte in der 64. Minute per verwandeltem Elfmetertor nach. Die Bayern waren noch deutlich überlegener als es der Endstand vermuten lässt, Schalke hatte nur eine einzige wirkliche Chancen, die meiste Zeit fühlte es sich wie ein voller Klassenunterschied an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur