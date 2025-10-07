Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trainer raus! Polizei muss Abschied sichern

Trainer raus! Polizei muss Abschied sichern

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 12:16 durch Sanjo Babić
Russell Kenneth Alexander Martin (2019), Archivbild
Russell Kenneth Alexander Martin (2019), Archivbild

Foto: Jeff G.
Lizenz: CC BY-SA 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach einem 1:1 in Falkirk hat der schottische Traditionsverein Rangers Trainer Russell Martin entlassen; Fans blockierten den Team-Bus, Martin wurde von der Polizei eskortiert. Britische Medien sprechen von der kürzesten Rangers-Amtszeit eines Coachs; auch Beobachter berichten von Polizeibegleitung und massiver Kritik aus dem Umfeld.

Sportlich standen schwache Ergebnisse und ein verpatzter Saisonstart im Vordergrund. Neben dem Stimmungsbild der Fans nannte der Klub interne Analysen als Grundlage der Entscheidung. 

Interimsregelungen und die Trainersuche laufen; in der Gerüchteküche kursieren Namen von Rückkehrern und erfahrenen Premier-League-Trainern. Für die nächsten Spiele wird eine Beruhigung der Lage durch transparente Kommunikation und klare sportliche Leitplanken als entscheidend gelten.

Quelle: ExtremNews

