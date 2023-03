1. Bundesliga: Mainz und Freiburg unentschieden

Zum Abschluss des 25. Bundesliga-Spieltags haben sich Mainz und Freiburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt. In der Tabelle rückt Freiburg damit auf Rang vier, Mainz rutscht auf neun.

Dabei waren es die Mainzer, die am Ende am lautesten jubelten, dank eines Last-Minute-Ausgleichs durch Karim Onisiwo in der 96. Minute. Vorher sah es lange nach einem Sieg der Freiburger aus: Nachdem Ritsu Doan in der 55. Minute für die Gäste getroffen hatte war von Mainz wenig zu sehen.

Bayern verlieren in Leverkusen



In der vorletzten Partie des 25. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern München in Leverkusen mit 1:2 verloren. Damit bleibt Borussia Dortmund Tabellenführer, die Bayern müssen sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben, Leverkusen klettert auf Rang acht. Die Werkself war von Anfang an stark und brachte die Bayern-Abwehr in Bedrängnis, trotzdem ging der Rekordmeister in der 22. Minute wie aus dem Nichts durch Joshua Kimmich in Führung. Leverkusen machte weiter Druck und bekam gleich zwei Strafstöße zugesprochen, die jeweils Exequiel Palacios in der 55. und 73. Minute erfolgreich verwandelte. Kurios: Beide Male hatte Schiedsrichter Tobias Stieler zuerst eine Schwalbe gesehen und Gelb verteilt, und musste sich später korrigieren und auf Elfmeter erkennen.



Union gewinnt gegen Frankfurt



Im ersten Sonntagsspiel des 25. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin 2:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Während im ersten Durchgang trotz leichter Feldvorteile der Frankfurter noch keine Tore fielen, konnte Union wenige Minuten nach dem Seitenwechsel durch Rani Khedira in Führung gehen. Dem Treffer vorausgegangen war eine Ecke. Im Anschluss blieben die Gäste bemüht und drängten auf den Ausgleich. Aber auch die Hausherren waren immer mal wieder gefährlich. Nachdem ein Tor der Berliner in der 68. Minute wegen einer Abseitsstellung noch nicht gezählt hatte, machte es Kevin Behrens in der 75. Minute besser und erzielte den zweiten Treffer für Union. Den Frankfurtern gelang keine Antwort mehr. In der Tabelle rückt Union durch den Sieg wieder auf den dritten Platz vor, führend die Eintracht Sechster bleibt.



Für die Berliner geht es nach der Länderspielpause am 1. April gegen Stuttgart weiter, die Frankfurter sind am Tag zuvor gegen Bochum gefordert.

Dortmund feiert Kantersieg gegen Köln



In der Samstagabendpartie des 25. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund eine Übungsstunde gegen den 1. FC Köln absolviert. 6:1 stand es nach 90 Minuten. Dabei durfte von den Gastgebern fast jeder mal ran: Dortmunds Raphaël Guerreiro startete in der 15., Sébastien Haller legte zwei Minuten später nach (17. Minute), danach kamen Marco Reus (32.) und Donyell Malen (36. Minute), bevor Kölns Davie Selke kurz vor dem Halbzeitpfiff gerade noch der Anschlusstreffer gelang (42. Minute). Im zweiten Durchgang ließ es der BVB etwas gemächlicher angehen, Sébastien Haller (69.) und Marco Reus (70. Minute) trafen jeweils noch ein zweites Mal. In der Tabelle ist Borussia damit wieder auf Platz eins, Köln rutscht auf Rang 13.



Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung eines Kameramanns, der von Pyrotechnik am Auge getroffen wurde und ins Krankenhaus musste.

Quelle: dts Nachrichtenagentur