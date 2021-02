Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Bayern-Star Jérôme Boateng wieder auf

Nach dem mutmaßlichen Suizid des Models Kasia Lenhardt, bis vor Kurzem die Freundin von Jérôme Boateng, hat die Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren gegen den Verteidiger des FC Bayern wieder aufgenommen. Dabei geht es um den Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung "zum Nachteil der Geschädigten Kasia L.", so die Ermittler.

Lenhardt, 25, wurde am 9. Februar tot in einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg gefunden. Wie die Wochenzeitung DIE ZEIT weiter berichtet, wurde das Verfahren ursprünglich am 20. Dezember 2019 eingeleitet. Es wurde später vorläufig eingestellt, aber am Tag nach Lenhardts Tod wegen neuer Erkenntnisse, so die Staatsanwaltschaft, wieder aufgenommen.

In einem weiteren Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage gegen Boateng erhoben. Diese liegt seit geraumer Zeit beim Amtsgericht München. Dabei geht es um Sherin S., die Mutter von zwei Kindern Boatengs. DIE ZEIT hat die Anwältin Boatengs unter anderem zum Ermittlungsverfahren in Sachen Kasia Lenhardt um eine Stellungnahme gebeten, darf aber aus dem Antwortschreiben nicht zitieren.

Quelle: DIE ZEIT (ots)